Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortes transactions de plus de 7 milliards de FCFA enregistrées ce 14 février 2022

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré à la fin de la séance de cotation de ce lundi 14 février 2022 de fortes transactions de plus de 7 milliards de FCFA.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 7,679 milliards de FCFA contre 1,504 milliard de FCFA le vendredi 11 février 2022. Depuis le début de l'année 2022, c'est la première fois que le marché enregistre un tel niveau de transactions. Les trois transactions les plus élevées remontent au 10 février avec 3,406 milliards, le 8 février avec 2,727 milliards de FCFA et le 1er février avec 2,432 milliards de FCFA contre 1,326 milliard de FCFA le 31 janvier 2022.

Du côté des indices, on note une forte hausse de plus de 1%. L'indice composite enregistre ainsi une progression de 1,35% à 210,06 points contre 207,26 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM 10, a progressé de 1,26% à 159,60 points contre 157,61 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a, de son côté, enregistré une forte augmentation de 84,383 milliards de FCFA à 6323,334 milliards de FCFA contre 6238,951 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 20,203milliards de FCFA à 7504,955 milliards de FCFA contre 7484,752 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres Société Générale Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 12 820 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,23% à 1 780 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 965 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 825 FCFA) et BOA Niger (plus 5,28% à 5 680 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Servair Abidjan (moins 2,65% à 1 655 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,54% à 1 150 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 2,07% à 4 505 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 1,98% à 5 200 FCFA) et BOA Sénégal (moins 1,88% à 2 355 FCFA).