Cote d'Ivoire: Saint-Valentin - Comment les personnes du 3ème âge célèbrent l'amour ?

L'amour n'a pas d'âge...", a dit le philosophe Blaise Pascal. Cette citation est bien vérifiée partout dans le monde. Sentiment intense d'affection et d'attachement envers une autre personne, l'amour se vit à tout âge même chez les personnes du 3e âge.

À la retraite pour la plupart, les personnes du 3e âge vivent mieux cette tranche de leur vie grâce au temps dont elles disposent désormais. Le 3e âge se présente donc comme une période à laquelle ces personnes peuvent profiter aisément du quotidien et mieux exprimer leur amour parce que n'ayant plus assez de contraintes qu'auparavant. Ainsi, ces personnes peuvent s'adonner ensemble à des loisirs qu'elles adorent, par exemple des activités sportives, des sorties-dé- tente et bien d'autres.

À leur époque, la célébration du 14 février n'était pas aussi faste qu'aujourd'hui. De fait, elle n'existait pas dans les coutumes, déclare le couple Sapo Alphonse. La Saint-Valentin n'avait pas cette connotation festive à coup de battage médiatique et de publicité.

En clair, les couples n'avaient pas de jour particulier pour exprimer leur amour. " Nous n'avions pas besoin d'un jour spécifique pour faire savoir nos sentiments à notre conjoint ou conjointe", a souligné M. Sapo. Puis d'ajouter que l'amour doit se vivre au quotidien.

Pour lui, l'on doit offrir des présents quand on le peut et en fonction des moyens financiers dont on dispose. " Cela fait près de 40 ans que mon épouse et moi sommes ensemble. Je continuerai de lui offrir des cadeaux sans attendre spécialement une date. C'est elle que j'ai choisie. Elle est mon aide et je l'aime toujours. Je lui rends tout l'amour et le bonheur qu'elle me procure ", déclare Sapo Alphonse, un vieux planteur à Kosrou, un village de Dabou.

Contrairement à Sapo Alphonse, le couple Adou Paul résidant dans la commune de Yopougon, et qui totalise une cinquantaine d'années de vie commune, soutient qu'il n'existait pas de jour dédié à leur époque pour célébrer l'amour. Mais pour ce couple, il est bon de suivre ce qui se fait aujourd'hui.

" C'est aussi bon de se mettre dans le bain de cette ambiance qui rime avec les sentiments ", a-t-il affirmé. Tout comme les jeunes qui se sont appropriés la journée du 14 février, les personnes âgées doivent en faire autant.

Pour ce couple qui a cinq enfants et cinq petits-enfants, même si l'amour se vit au quotidien, il est aussi important d'y consacrer une journée. En réalité, la vieillesse ne doit rien arracher à ce que l'on ressent pour l'autre. " L'absence de force physique ne doit pas être un argument pour ne pas extérioriser ce qu'on ressent l'un pour l'autre ", soutient-il.

C'est pourquoi à cette date précise, son épouse et lui en profitent pour exprimer l'un envers l'autre leur flamme d'amour. Le couple se rend à des soirées romantiques de son âge, pour danser aux sons de la musique rumba... Catholique pratiquant, le couple se rend aussi à l'église pour poser des actions de grâce en reconnaissance au Créateur.

" Trois jours durant, du 12 au 15 février 2019, nous avons participé à un programme d'enseignement, de partage d'expériences et d'échanges entre couples dans un hôtel au Plateau. Cet instant nous a permis de faire le bilan d'une année écoulée. C'était des moments agréables qui ont encore réanimé notre amour. Les sentiments n'ont pas d'âge et ils doivent être entretenus ", nous ont-ils confié.

Des conseils pour renforcer le couple

Face aux nombreux divorces constatés, ces personnes âgées rencontrées à Abidjan et à Dabou, prodiguent des conseils à la jeunesse en livrant les secrets d'une vie de couple paisible. Ces couples du 3e âge ont soutenu que la jeunesse doit mettre un peu d'eau dans son vin. " Le pardon mutuel est l'arme forte d'un couple qui veut aller loin ", ont-ils indiqué.

Outre le jour de la célébration de la fête de l'amour, tous les jours doivent être une occasion pour se pardonner mutuellement afin de poursuivre la vie commune. Les disputes au quotidien ne serviront qu'à détruire ce que vous avez construit.

Selon Mme Adou Paul, " les hommes sont pareils, tout comme les femmes ". L'idéal est de faire taire les différends et les malentendus. Il faut chercher à comprendre l'autre et trouver les meilleurs moyens pour se faire comprendre à son tour. Aussi a-t-elle fait savoir que la confiance est importante pour un couple qui veut poursuivre le chemin du bonheur qu'il s'est tracé dès le départ. " C'est cela, le meilleur et le pire ", a relevé Mme Adou.

Pour elle, chaque conjoint doit se mettre en tête qu'il a avec lui, le meilleur des époux ou la meilleure des épouses. Pour terminer, ce couple, qui a été 22 fois témoin de mariage, explique que le mariage est un contrat bien ficelé qui a besoin d'être respecté. Le non-respect de ce pacte peut engendrer des polémiques et attirer de mauvaises ondes dans le foyer. Alors que l'amour et l'harmonie activent le bonheur dans le foyer.

La célébration de l'amour pour les personnes âgées solitaires... Si pour de nombreuses personnes, ce jour-là, l'amour doit être l'affaire de tous et ne pas être consacré uniquement aux amoureux, il n'en existe pas moins des personnes âgées solitaires qui vivent cette journée sans un conjoint à leurs côtés.

Ces derniers n'ont pas de conjoints pour diverses raisons, notamment la mort... Il est donc important pour eux de se retrouver auprès des membres de leur fa- mille pour ne pas être seuls ce jour-là. " Cet événement est aussi une opportunité pour resserrer davantage les liens et régler les différends de quelque nature que ce soit dans la grande famille ", souhaite dame Antoinette M., la soixantaine révolue, qui a perdu son époux depuis 2004.

Toutefois, elle ne manque pas d'indiquer que si, à cet âge, elle rencontre l'amour, elle n'hésiterait pas à célébrer la fête de la Saint-Valentin comme tous les couples.

Quels cadeaux doivent s'offrir les amoureux du 3e âge

Parler de la fête des amoureux, c'est aborder également la question des cadeaux. Tout présent a un rôle à deux facettes dans la relation interpersonnelle. Offrir donc un cadeau à une personne, c'est lui signifier ses sentiments et lui prouver que vous tenez à conserver cette relation qui vous unit.

À la Saint-Valentin, les jeunes couples offrent des présents à leurs conjoints et cela doit être pareil pour les couples du 3e âge qui vivent l'amour. Le souci, cependant, est de savoir quel présent serait bénéfique aux personnes du 3e âge ? En général, les cadeaux sont donnés en fonction des besoins, de la sensibilité et de la personnalité à la personne à qui ils sont destinés.

L'idéal pendant la Saint- Valentin, c'est d'offrir des fleurs parce qu'elles ex- priment mieux l'amour qu'on a pour l'autre. Pour ce faire, il est important de se référer aux spécialistes que sont les fleuristes.

Pour la sociologue ivoirienne, Dr Chantal Andjou, le choix de tout cadeau relève de la subjectivité parce que l'expression cadeau est un don particulier. Il fait intervenir les notions d'apparition et de surprise entre l'acceptation et le rendu. Ainsi, un présent non adapté entraîne à la fois le refus et les comportements déviants chez celui ou celle qui le reçoit, précise-t-elle.