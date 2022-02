Cote d'Ivoire: Saint-Valentin - La bonne affaire des fleuristes

Plusieurs pays du monde célèbrent chaque année, la fête de la Saint-Valentin le 14 février. Considérée comme la fête des amoureux, des couples mettent à profit ce jour pour échanger des mots doux et offrir des cadeaux en guise d'expression de leur amour.

En effet, des fleurs sont généralement offertes. Mais quel type de fleurs faut-il offrir ce jour-là à son partenaire ? Il est 10h30, le mercredi 26 janvier, Amadou Maïga, fleuriste au marché Aka Angouan Mathias de Cocody Saint-Jean, en compagnie de ses coéquipiers attend avec impatience les éventuels clients de la journée, en attendant la fête des amoureux.

Selon lui, le jour de la Saint-Valentin, les roses rouges sont plus vendues que les autres fleurs. Les roses rouges artificielles se vendent mieux que les roses rouges naturelles. L'avantage dit-il, avec les fleurs artificielles, c'est qu'on peut les utiliser plusieurs fois alors que les fleurs naturelles, on ne peut les utiliser qu'une seule fois. C'est d'ailleurs pourquoi la fleur naturelle est beaucoup plus chère. " Une rose rouge naturelle coûte au moins 1500 F Cfa ", dit-il.

Poursuivant, M. Maïga a souligné que le jour de la Saint-Valentin, il peut gagner plus de 100 mille F Cfa. " Mais en dehors de ce jour, c'est 5000 F Cfa, 20 000 FCfa, souvent rien ", a-t-il fait observer.

Plus loin de là, Mme Zarou Fadia, travaillant dans un magasin de fleurs aux II-Plateaux rue des jardins ne dit pas le contraire. A l'en croire, les roses rouges représentent l'amour. " Pour les roses rouges naturelles, nous avons toute sorte de budget. Nous n'avons pas un prix fixe ", dit-elle, soulignant que ses meilleurs clients sont également les hommes. " Les roses rouges naturelles sont chères parce qu'elles sont importées ", précise-t-elle.

Le métier de fleuriste nécessite une formation

Abondant dans le même sens, Mme N'Deye Seck, fleuriste depuis 1988, tenant un magasin de fleurs aux II-Plateaux les Vallons, a indiqué que pour être fleuriste, il faut d'abord aimer les fleurs, ce qui lui a valu une formation en Europe. " Quand ça marche, on peut faire un chiffre d'affaires de 3 millions de FCfa voire plus, le jour de la fête de Saint-Valentin", s'est-elle réjouie. " Il y a tellement d'amoureux en Côte d'Ivoire que lorsque vous avez une bonne quantité de fleurs, vous vous frottez les mains le jour de la fête ", a poursuivi N'Deye Seck.

Aussi, a-t-elle invité les populations à intégrer la culture de fleur dans leur vie quotidienne. " Certes les hommes achètent plus les fleurs mais essayons à notre niveau d'encourager les femmes à s'y mettre davantage ", a déclaré N'Deye Seck qui envisage de créer un centre de formation au sein de son magasin afin de former plusieurs personnes à ce noble métier. " Il ne faut pas embrasser ce métier pour une question d'argent mais plutôt par amour ", a-t-elle conseillé. A quelques 100 mètres de là, Issa Oumarou, un autre fleuriste partage l'avis de ses prédécesseurs.

Pour lui, pendant la période de la Saint-Valentin, le chiffre d'affaires augmente mais il reste tributaire de la fluctuation des prix au niveau de l'importation. Car il y a des moments où le prix des roses augmente étant donné qu'elles viennent de l'extérieur à savoir le Kenya, l'Afrique du Sud, etc.

En effet, explique Issa Oumarou, lorsque les prix sont élevés moins il gagne puisqu'il y a moins d'achat. Par contre, l'inverse est à leur avantage. Toutefois, dit-il, le jour de la fête de la Saint-Valentin, il peut gagner entre 500 et 800 mille F Cfa.

Son gain journalier les jours ordinaires oscille entre 50, 100 et 200 mille F Cfa. " Nous faisons également de bon chiffres d'affaires lors des cérémonies de mariage, de baptême ", a précisé Issa Oumarou. Tout comme la plupart des fleuristes rencontrés, 90% de ses clients sont des hommes.

L'impact de la Covid-19

" Les fleurs, c'est une passion pour moi. C'est l'amour, c'est la vie. Elles accompagnent l'être humain tout au long de sa vie ", a pour sa part indiqué Claire Egnakou, fleuriste depuis près de 25 ans, employée dans un magasin à Abidjan-Plateau, la commune des affaires.

Les clients achètent plus les roses rouges qui expriment l'amour mais aussi certains achètent les roses blanches qui représentent la pureté. Avec la ferveur et l'engouement de la fête de la Saint-Valentin, son chiffre d'affaires se situe entre 3 et 4 millions de F Cfa en temps normal.

A l'en croire la pandémie à coronavirus (Covid-19) a eu un impact négatif sur ce chiffre d'affaires. " Depuis l'avènement de la Covid-19, nous avons des difficultés à écouler nos fleurs, car les gens sont plus occupés à autre chose. En tout cas, ce n'est plus le même engouement ", a-t-elle déploré.

Cependant, elle espère que les choses iront mieux cette année. Contrairement à ce qui se raconte, le métier de fleuriste est un métier noble qui nourrit son homme eu égard aux différents chiffres d'affaires observés. Mais les acteurs ont besoin de se former comme l'a souligné, Mme Claire Egnakou, afin de cerner tous les aspects de la fleur.

Le langage des fleurs

La Rose blanche

La Rose banche bien qu'elle soit l'apparat végétal des grandes cérémonies comme le mariage, elle exprime avant tout l'innocence et la pureté.

Glaïeul

Les prétendants plus impatients offriront cependant le glaïeul, dont le nom provient du latin gladius en allusion à ses feuilles en forme d'épée. Avec ses pétales imposants et ses couleurs chatoyantes, cette fleur annonce de belles aventures.

La Rose rose

La conquête amoureuse est historiquement représentée par la Rose rose. Image florale de la tendresse et de la séduction, la belle fleur vante la beauté et la féminité. Plus le rose est soutenu, plus le message suggère la sensualité.

Gerbera

En cas de coup de foudre ou si l'être convoité est un homme, la conquête sera confiée au gerbera. Relativement récente dans le paysage végétal, cette fleur gaie et moderne ensoleille la quête amoureuse : " Tu illumines ma vie ! "

La Rose rouge

Étape cruciale de la relation amoureuse, la déclaration est dirigée par la reine des fleurs en personne. Offrir des Roses rouges exprime un message puissant et explicite : "Je t'aime à la folie !", par exemple.

Dahlia

Pour varier les plaisirs, certaines fleurs permettent des déclarations plus nuancées. Les romantiques opteront ainsi pour le théâtral camélia tandis que les plus téméraires déclameront leur flamme avec le généreux et flamboyant dahlia.

La Rose jaune

On associe communément un message de rupture à la rose jaune, qui serait un aveu de trahison ou d'infidélité. Une symbolique à manier avec précaution car rien, dans le langage des fleurs, ne lui attribue cette funeste fonction.

Anthurium

C'est avec exotisme que s'annoncent les plaisirs de l'amour. Avec son pistil fièrement dressé, l'anthurium est une incitation explicite au désir charnel.

Pivoine

En Asie, elle est la reine des fleurs ! Symbole d'abondance et de sérénité, la pivoine est un témoignage rassurant d'amour et d'engagement. Cette fleur au pouvoir protecteur est très présente dans les compositions florales dédiées au mariage.