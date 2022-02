Cote d'Ivoire: Bienfaisance - La Fondation Ked primée pour ses actions dans le secteur de l'éducation

Très active dans le social, avec un accent particulier sur la construction et la réhabilitation d'infrastructures dans le secteur de l'éducation, la Fondation Ked vient d'être récompensée.

A l'occasion de la cérémonie des " Awards de la Bonne Gouvernance ", organisée le vendredi 11 février 2022, au cercle du rail à Abidjan-Plateau, par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance, Edwige Diety, présidente de la Fondation Ked, a reçu le prix "du leader de la meilleure fondation en matière d'éducation".

Touchée par cette marque de reconnaissance, elle a tenu à saluer cette initiative. "Personnellement, je perçois ce prix comme un encouragement à poursuivre l'immense chantier de développement que la Fondation Ked a entamé en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région du Tonkpi.

En permettant, notamment à nos enfants d'avoir accès à l'éducation. Je saisis l'occasion pour féliciter toute l'équipe de la fondation qui travaille avec abnégation en vue de contribuer au bien-être de nos populations, dans la continuité de la politique de l'Ecole obligatoire pour tous lancée par le gouvernement", a-t-elle déclaré.

Pour elle, cette distinction est une invitation à redoubler d'efforts et surtout à demeurer à l'écoute des populations, et à contribuer à leur offrir une condition de vie meilleure. "Nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre ce noble combat", a-t- elle assuré.

La Fondation Ked, pour rappel, a construit et mis à la disposition de l'État plusieurs ouvrages socio-éducatifs entièrement équipés dans le département de Danané. Permettant ainsi à plus de 4000 écoliers d'avoir accès à l'éducation, dans de meilleures conditions. En plus des écoles déjà livrées, 15 écoles primaires publiques, 3 cantines scolaires et 2 logements pour le personnel enseignant sont en construction et seront livrés au cours de l'année 2022.