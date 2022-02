Sénégal: Construction d'un centre de 17 milliards CFA pour l'entreprenariat et l'innovation - L'Etat du Sénégal invite les entrepreneurs à faire siens le projet

Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a présidé, ce 14 février, le lancement du Centre Mohamed Bin Zayed pour l'entreprenariat et l'innovation prévu pour un financement global de 17 milliards de francs Cfa sur une durée de réalisation de 18 mois. Omar Samba Ba qui a magnifié le soutien des Emirats Arabe unis qui ont fait un don de 12 milliards Cfa, invite les entrepreneurs sénégalais à s'approprier le projet.

" Nous avons ce matin l'insigne honneur de présider au nom du chef de l'Etat, son excellence le président Macky Sall, la cérémonie de lancement du centre Mohamed Bin Zayed pour l'entreprenariat et l'innovation. ", dit d'emblée le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Omar Samba Ba, en l'occurrence, souligne que la construction de ce centre d'envergure est symbolique et illustre l'ambition du président de la République pour la jeunesse sénégalaise.

Pour lui, elle illustre également le renforcement de l'entreprenariat et la création de nouvelles perspectives d'entrepreneurs afin de promouvoir la création d'emplois décents. Il rappelle que depuis le mois d'avril dernier un important programme Xeyu Ndaw Gni doté de 450 milliards de francs Cfa sur la période 2021-2023 est en train d'être mis en œuvre de façon intensive.

A cet effet, souligne-t-il, la Der/Fj assure exclusivement l'exécution de la partie financement. " Ce projet sans précédent que nous lançons ce matin contribue également au développement de l'écosystème numérique sénégalais ", soutient M. Ba. Lequel ajoute que c'est dans cet esprit d'innovation et d'accélération des initiatives et réalisations qu'" il convient de magnifier le soutien et l'accompagnement exemplaire des Emirats Arabe unis, un pays frère et ami du Sénégal ".

En effet, il explique que la coopération émiratie, à travers le fonds khalifa pour le développement des entreprises a bien voulu accorder à la Der/Fj un don de 20 millions de dollars environ 12 milliards de francs Cfa en vue d'ériger à Mermoz un centre multifonctionnel ultra moderne.

A l'en croire, ce centre d'un coût global de 17 milliards de francs Cfa intégrant la contribution de l'Etat du Sénégal à hauteur de 5 milliards de francs Cfa et la dotation ou l'affectation de ce terrain au centre d'un quartier assez recherché, démontre la volonté du président de la République de soutenir la jeunesse et de faire de l'économie numérique une priorité nationale à travers cette infrastructure.

" Monsieur le chargé d'affaires, soyez notre interprète auprès de son Altesse royal le Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Naya, prince héritier des Emirats Arabe Unis, pour lui témoigner toute la reconnaissance et la satisfaction du président de la République du Sénégal pour ce geste généreux et important pour les jeunes et femmes entrepreneurs et innovateurs du Sénégal et de la sous-région ", confie le Sg de la Présidence de la République.

Qui signale qu'à terme, ce centre à vocation internationale, deviendra une plateforme de référence sur le continent africain en vue d'offrir aux investisseurs et aux innovateurs un point d'accès au marché sénégalais et de la sous-région.

Par ailleurs, il invite les entrepreneurs, à s'approprier ce projet conçu pour appuyer la matérialisation de leurs initiatives ainsi que l'expression optimale de leur talent avent de féliciter, enfin, le délégué général de la Der/Fj pour son pragmatisme, sa disponibilité et son efficacité ainsi que toutes les équipes de la Der/Fj.