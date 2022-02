Afrique: Coupe du Monde 2022 - Les dates du barrage zone Afrique pour la qualification sont connues !

On connait désormais les dates et heures des rencontres comptant pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 zone Afrique.

Les barrages de la zone Afrique pour le Mondial 2022 promettent plusieurs grosses affiches. En grande forme actuellement, les Camerounais seront opposés à l'Algérie. Tandis que les coéquipiers à Liverpool Sadio Mané et Mohamed Salah seront opposés lors de Sénégal-Egypte.

En effet, l'Algérie et le Cameroun sont fixés sur les dates de leur barrage. Les Fennecs et les Lions Indomptables se retrouveront le 26 mars prochain pour le match aller au Cameroun. Le retour se disputera trois jours plus tard, le 29 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida.

On connait aussi les dates et heures de la rencontre entre le Sénégal et l'Egypte. Les Pharaons recevront les Lions du Sénégal pour la manche aller le Vendredi 25 Mars. Le match retour se tiendra à Dakar le 28 mars. L'Égypte tentera de prendre sa revanche sur le Sénégal dans un remake de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le programme complet :

Le 24 mars :

Mali - Tunisie

Ghana - Nigéria

Égypte - Sénégal

Le 26 mars :

Cameroun - Algérie

RD Congo - Maroc

Le 27 mars :

Nigéria - Ghana

Tunisie - Mali

Le 28 mars :

Sénégal - Égypte

Le 29 mars :

Algérie - Cameroun

Maroc - RD Congo