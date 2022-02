Madagascar: Consommation - L'importation de Vary Tsinjo continue

Chose promise, chose due. Sur les vingt navires chargés de PPN annoncés par le président de la République, dix sont déjà arrivés. Le onzième navire partira bientôt de l'Inde avec dans ses cales 25 000 tonnes de Vary Tsinjo.

Il est attendu au mois de mars au port de Toamasina. Cette cargaison fait partie des 60 000 tonnes promises par l'État. " Ces 25 000 tonnes constituent un complément des 21 000 tonnes déjà en mer et attendues à Toamasina ce mois de février " selon un communiqué du State Procurement of Madagascar, la société importatrice de Vary Tsinjo.

Autrement dit, aucune rupture de stock n'est à craindre. À priori il ne devrait pas y avoir ni pénurie ni hausse de prix même en période de soudure. Le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, chargé de la gestion du Vary Tsinjo. Le ministre Edgard Razafindravahy a mis en place un système pour que tous les districts soient approvisionnés, pour que tous les marchés soient ravitaillés sans discontinuer, pour que les prix soient maîtrisés. Il faut dire que pour le moment le pari est gagné. Malgré les dégâts occasionnés par les deux cyclones, malgré les coupures de route, motif par excellence pour majorer les prix, il n'y a pas beaucoup de changement au niveau des coûts sur le marché. Tous les paramètres étaient pourtant réunis pour justifier une hausse des prix.

Le Vary Tsinjo arrive dans les bleds les plus éloignés et isolés grâce aux divers moyens de transport, routier, maritime, fluvial ou aérien. Ainsi, la semaine passée 510 tonnes de Vary Tsinjo ont pu être acheminées par le bateau Tijani pour la région Diana, 200 tonnes ont été transportées par les navires Rossyas et Vivanot II à destination du district de Mananara et ses environs. Les districts de Beloha, Ambovombe, Bekily et Tsihombe ont eu droit à 250 tonnes. Et les expéditions continuent au quotidien.