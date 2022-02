Cote d'Ivoire: Bouaké - Louis Kouakou-Habonouan annonce un festival pour préserver l'identité culturelle Baoulé et Malinké

Un festival pour préserver l'identité culturelle baoulé et malinké dénommé L'Agwa festival "Nanan Agni"est prévu à Bouaké selon son commissaire général Louis Kouakou-Habonouan

L'Agwa festival "Nanan Agni" est annoncé pour se tenir le samedi 19 février 2022 au stade de Konankankro, commune de Bouaké sur le thème : "Cohésion sociale et vivre ensemble, gage du développement harmonieux des localités de Gbêkê". L'annonce a été faite par Louis Kouakou-Habonouan dit Empirus, commissaire général, par ailleurs président du comité d'organisation, lors d'une tournée d'information et de mobilisation auprès des différents chefs traditionnels (cantons et villages), chefs de communautés et responsables d'associations et mouvements de femmes et de jeunesse.

Au cours des échanges avec les différentes couches sociales de la commune et sous-préfecture de Bouaké, Louis Kouakou-Habonouan a expliqué que ce festival, le premier du genre dans la région de Gbêkê se veut un creuset pour la promotion de la paix, l'unité, la cohésion sociale et le partage au service du développement local. Pour Louis Habonouan, il est important que les populations de Bouaké particulièrement les jeunes connaissent la culture des peuples baoulé et malinké (deux peuples frères) et soient sensibilisés aux notions du vivre ensemble et à la cohabitation harmonieuse.

3000 festivaliers attendus

"Ce festival est initié pour conserver et préserver notre patrimoine culturel qui est notre identité, nos racines et nos traditions. L'idée pour nous est de pérenniser nos us et coutumes, mais c'est aussi une manière de participer au processus de cohésion sociale et du développement local", a dit Louis Kouakou-Habonouan. Avant de faire savoir que plus de 3.000 festivaliers sont attendus le samedi 19 février au stade de Konankankro.

Toujours selon lui, ce village de la commune de Bouaké reflètera durant cette journée festive, les riches patrimoines culturels baoulé et malinké avec la promotion des chants et danses des deux peuples, leurs gastronomies, leurs jeux traditionnels. Leurs traditions orales seront également aux rendez-vous avec leurs contes et légendes. Partout où il est passé, Louis Kouakou-Habonouan a exhorté les populations à la concorde et à s'approprier l'Agwa festival "Nanan Agni".