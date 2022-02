Cote d'Ivoire: Colonel Déli Gueu Michel, directeur exécutif de la Fondation Côte d'Ivoire qualité - "Nous allons primer les pratiques révolutionnaires en matière de qualité"

La question des normes et de la qualité reste toujours d'actualité, en tant que gage de tout développement. Les pays et des institutions ou même des personnalités l'ont compris et intègrent dans leurs stratégies de management. Le colonel Déli Gueu Michel, premier directeur de la Police sanitaire de Côte d'Ivoire et auditeur, porte le projet de la Fondation "Côte d'Ivoire Qualité", qui vient prendre sa place dans un système normatif bien existant.

Vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Côte d'Ivoire qualité sur un marché où le système normatif est très fourni, quelle nouveauté votre institution vient-elle apporter ?

Le mercredi 1er décembre 2021, se tenait, à l'Hôtel Palm Club de Cocody, l'Assemblée générale constitutive de la Fondation Côte d'Ivoire qualité, présidée par M. Comoé Marius, président des consommateurs de Côte d'Ivoire, et au cours de laquelle le Professeur Sess Essiagne Daniel a été élu président du conseil d'administration et moi désigné en qualité de Directeur exécutif afin de mettre en œuvre le plan d'action de ladite fondation.

Pour revenir à votre question, je voudrais plutôt relever que les effectifs et les moyens existants pour soutenir efficacement la politique nationale de la qualité dans nos pays africains, en général, et, en particulier, d'Afrique subsaharienne, sont insuffisants. Les regards sont généralement et, hélas, constamment tournés vers les gouvernements qui ne peuvent assurément pas tout faire. C'est la raison pour laquelle une Fondation exclusivement dédiée aux valeurs de la qualité vient contribuer à combler ce déficit.

La nouveauté que nous apportons, c'est un engagement plus décisif et surtout une expertise en matière de qualité. Cela dit, la Fondation pourrait motiver en termes de distinction, par exemple, les personnes morales et physiques qui font la promotion de la qualité en mettant à la disposition des consommateurs des produits et services excellents.

Comment définissez-vous alors la qualité ?

Simplement présentée, la qualité c'est l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des utilisateurs ou clients ou usagers, ou encore des consommateurs selon le contexte. On peut aussi définir la qualité comme l'obtention de la satisfaction durable du client en répondant à ses besoins et attentes au sein d'un organisme et en s'engageant à améliorer constamment son rendement et son efficacité. Et dans ce contexte, le système normatif que vous évoquiez fait intervenir des représentants des consommateurs, des producteurs et fournisseurs, des organismes accréditeurs et certificateurs, des organismes d'évaluation de la conformité (Oec) et des pouvoirs publics qui garantissent la crédibilité, voire la solidité du système. Il est vrai qu'avec le temps, notre système normatif s'est enrichi de personnes qualifiées et que chaque type d'acteur est représenté dans la chaîne de valeur de la qualité au sein de notre environnement économique et social, mais cela reste insuffisant. D'où la nécessité de la création d'une fondation qualité, en l'occurrence la Fondation Côte d'Ivoire qualité.

Quels sont donc les objectifs et la mission de cette fondation ?

D'emblée, je dirais que notre mission ultime est de promouvoir la qualité afin de favoriser l'amélioration de la confiance entre les acteurs de notre environnement économique et social. C'est pourquoi nous avons pour objectifs principalement de renforcer le patrimoine et les capacités des organismes et établissements engagés pour la qualité ; d'apporter notre appui au développement de pratiques durables et mobiliser des ressources ; de nous faire connaître par le plus grand nombre de partenaires à la qualité ; et bien évidemment de distinguer, primer, encourager les pratiques révolutionnaires en matière de qualité.

Le consommateur est très exigeant en matière de qualité de services, de produits. Comment la Fondation CIQ va répondre concrètement à ces exigences ?

L'une de nos actions prioritaires est l'éducation et la sensibilisation des populations à la pratique de la démarche qualité. Le consommateur, dites-vous, serait exigeant. Ce n'est pas toujours ce que nous constatons, avec la prolifération de produits contrefaits ou de sources non identifiées dans nos marchés, dans nos assiettes, nos vêtements, etc.

Il y a plutôt comme une passivité des consommateurs qui préfèrent souvent sacrifier la qualité au prix. Notre ambition est de contribuer à attirer l'attention des populations sur les innombrables avantages à porter un regard responsable sur les réalités de notre qualité de vie dans tous les domaines essentiels, et ce en soutenant fortement les organismes et autres acteurs qui se consacrent à la question de la qualité.

Peut-on savoir la stratégie que vous comptez mettre en place pour la mobilisation des donateurs en vue de la constitution des fonds de la fondation ?

La qualité a un prix et cela demande des efforts constants de la part des membres de la Fondation, des personnes courageuses, responsables et généreuses. C'est pourquoi nous pensons que le travail de qualité des personnes physiques et morales (entreprises, sociétés, individus, etc.) doit être encouragé et promu. Dans cette perspective, la fondation dispose d'une stratégie ou d'un mécanisme de mobilisation de fonds, à travers les frais d'adhésion et les cotisations des membres, les dons et legs, les galas, le sponsoring et le mécénat, etc.

Les fonds mobilisés serviront en grande partie à soutenir et accompagner les structures engagées dans une démarche qualité ou dans un management de la qualité, avec des résultats probants en termes de qualité de produits et services.

La culture de la qualité, vous l'avez relevé, n'est pas très ancrée dans les habitudes des populations. Comment comptez-vous vous y prendre pour inverser la tendance ?

Effectivement, nous pensons que nos populations ne sont pas assez familières des habitudes et pratiques de la notion de qualité. C'est pourquoi nous disions tantôt que la sensibilisation, l'éducation et la formation, adossées à la promotion de l'excellence, constituent pour nous une priorité. Ceux qui se distingueront du lot par leur engagement à fournir des produits et services conformes à la satisfaction des populations serviront d'exemple et feront l'objet de distinctions et autres motivations.

Quels sont vos moyens d'action ?

Nous pensons que la solidarité est une valeur ancrée dans notre société, bien avant l'adoption de la Responsabilité sociétale des entreprises (Rse) ces dernières années. C'est pourquoi nous savons pouvoir compter sur de nombreux partenaires qui œuvrent déjà par l'appui qu'ils apportent aux initiatives louables dans ce domaine, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs dans le monde.

De plus, il faut noter que notre fondation est une organisation scientifique; nous avons au programme de nos activités des rencontres enrichissantes de haute portée scientifique, économique ou culturelle. Aussi, l'une de nos priorités, c'est d'organiser les Awards de la qualité. La mise à disposition d'un magazine dédié, des ateliers et séminaires de formation, l'appui à la recherche, etc., sont également prévus dans notre programme d'activité.

Enfin, nous ne manquerons pas de solliciter le soutien de la presse. Je saisis l'opportunité que vous m'offrez pour saluer et remercier, entre autres, Fraternité Matin, qui joue bien son rôle de média de service public en accompagnant les actions citoyennes.