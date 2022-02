Afrique: Conseil des gouverneurs du Fida - Les nouveaux mécanismes de financement au menu de la 45ème session

Face à la forte hausse des prix alimentaires, aux retombées socioéconomiques de la pandémie de Covid-19 et à l'imprévisibilité croissante des phénomènes

climatiques, les populations les plus pauvres de la planète se retrouvent confrontées à des difficultés sans précédent pour cultiver les terres, vendre leurs productions et acheter des aliments, ce qui a de lourdes conséquences sur l'approvisionnement alimentaire, la paix et la stabilité à l'échelle mondiale.

Selon un communiqué de presse, c'est dans ce contexte qu'aura lieu la quarante-cinquième session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole (Fida), à l'occasion duquel des chefs d'État, des ministres et des spécialistes du développement rural se réuniront pour réfléchir au monde d'après la pandémie et à la meilleure façon d'exploiter les nouveaux mécanismes de financement et les innovations pour bâtir des économies rurales plus inclusives et résilientes.

Le Fida investit dans les populations rurales en les dotant des moyens de réduire la pauvreté, d'accroître la sécurité alimentaire,

d'améliorer la nutrition et de renforcer leur résilience. Depuis 1978, il a octroyé près de 23,2 milliards d'USD sous la forme de prêts à faible taux d'intérêt et de dons, dans le cadre de projets dont ont bénéficié quelque 518 millions de personnes. Le Fida est une institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations Unies dont le siège est situé à Rome, centre névralgique des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.