Afrique: Projet de création du Centre Mohamed Bin Zayed à Dakar - Reflet des " excellentes relations historiques " entre les Emirats Arabes Unis et le Sénégal

Le projet de création du Centre Mohamed Bin Zayed pour l'entreprenariat et l'innovation, dans la capitale sénégalaise, illustre, les excellentes relations historiques entre les Emirats Arabes Unis et la République du Sénégal, a soutenu, ce 14 février 2022, le chargé d'affaires de l'ambassade émiratie à Dakar, à l'occasion du lancement des travaux dudit centre qui va être érigé dans le quartier Mermoz.

Mohamed Ali bin Aylan Aishamsi signale que ce projet est sous la directive de son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyane, président des Emirats arabes unis, et l'instruction de son Altesse Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, en collaboration avec le fonds Khalifa pour le développement des entreprises et avec une contribution du gouvernement sénégalais pour la mise en œuvre d'un ensemble de programmes, d'initiatives dans le domaine de l'innovation et de développement des Petites et moyennes entreprises en République du Sénégal.

Selon lui, cette initiative représente l'un des principaux piliers sur lesquels les Emirats arabes unis étaient fondés. Ce projet, ajoute-il, reflète également l'engagement continu des Emirats arabes unis à soutenir les efforts de développement durable en République du Sénégal.

" C'est grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, pour lancer les travaux du Centre Mohamed Bin Zayed pour l'entreprenariat et l'innovation afin de créer des opportunités d'emplois pour la jeunesse et leur fournir les compétences, le leadership qui assureront la durabilité et le bien-être. ", déclare M. le chargé d'affaires de l'ambassade émiratie à Dakar.

Qui " souligne ", enfin, " la volonté des Emirats arabes unis de renforcer leurs relations économiques au Sénégal, en coopération avec le gouvernement sénégalais, afin d'assurer le bien-être aux jeunes et aux femmes ciblés mais également, renforcer les relations bilatérales.