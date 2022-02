Algérie: Réunion ministérielle conjointe pour le suivi des projets de dessalement d'eau de mer

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a tenu, lundi à Alger, une réunion de travail avec le ministre des Ressources en eau, Karim Hasni, consacrée au suivi des projets de dessalement d'eau de mer, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

"Le ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab a tenu au siège du ministère, en compagnie du ministre des Ressources en eau, M. Karim Hasni et en présence du président directeur général du groupe Sonatrach et des cadres des deux ministères, une réunion de travail et de suivi concernant les plans et les programmes d'urgence ainsi que les programmes à moyen terme des différents projets de dessalement d'eau de mer à travers le territoire national", lit-on dans le communiqué.

Cette réunion vient "en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres tenue dimanche, ordonnant d'œuvrer le plus rapidement possible pour fournir toutes les capacités foncières et les conditions appropriées afin d'achever les projets des cinq stations de dessalement d'eau de mer, dont la réalisation avait été programmée lors des précédentes réunions du Conseil des ministres", note la même source.