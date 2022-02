Algérie: Algérie-Allemagne - La coopération bilatérale dans le domaine de la culture évoquée

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal a reçu, lundi à Alger, l'ambassadrice d'Allemagne en Algérie Elisabeth Wolbers, où les deux parties ont discuté des relations et la coopération bilatérales dans le domaine de la culture et des arts, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties ont affirmé leur attachement à "la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine du patrimoine culturel", notamment à travers "le renouvellement de l'accord relatif aux travaux de restauration et de recherche dans le domaine de l'archéologie et la possibilité de les élargir pour inclure des domaines de la formation au patrimoine", a expliqué la même source.

La ministre et l'ambassadrice d'Allemagne ont également convenu de renforcer les opportunités d'échange en matière de formation et d'échange d'expériences dans tous les domaines relatifs à la culture et aux arts.