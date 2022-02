Madagascar: Football - " Doritos la Relève " - La détection se poursuit dans le Vakinankaratra

Les sept joueurs qui représenteront la ligue Vakinankaratra.

C'était au tour de la ligue de Vakinankaratra d'accueillir l'équipe technique du projet Doritos la Relève, dirigée par Nicolas Dupuis. Une série de détection des jeunes footballeurs âgés de 15 et 16 ans a été organisée ce dimanche à Antsirabe au stade Vélodrome. Les candidats étaient issus des sept sections constituant la ligue. Le vice-président de la FMF Alfred Andriamanampisoa a assisté à leurs matches. La liste des sept joueurs sélectionnés a été dévoilée juste après la détection. On cite, entre autres Nantenaina Sj Nomenjanahary (Afc), Franck Anthony Rakotovao (Tafc), Nomentsoa Justin (As Magma), Jacky Nomenjanahary (To Sportif), Romaric Miandranantenaina (Fc Game), Aristide Nambininjanahary (Vim), et Henintsoa Razafimahatratra (Ffja). Le tournoi des clubs d'Analamanga s'est achevé ce samedi, mais le tournoi se poursuit dans les autres régions dans la perspective de former la première promotion des Barea Académie.