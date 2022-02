Cameroun: Après la CAN, Eneo annonce le retour des délestages électriques dans le Grand-Nord

Le concessionnaire du secteur de l'électricité, Eneo Cameroon, annonce qu'après la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football qui s'est déroulée du 9 janvier au 6 février, il y aura un retour des délestages électriques dans le Grand-Nord (Adamaoua, Nord, Extrême-Nord) à cause du déficit d'eau accentué au barrage de Lagdo.

" La problématique du déficit hydrologique du barrage de Lagdo est d'autant plus accentuée et la fragilité du système demeure. Aussi une programmation ciblée des délestages dans les 3 régions du septentrion est nécessaire afin de permettre la satisfaction optimale des besoins tant des ménages que des industriels ", indique l'entreprise.

Elle explique d'ailleurs que pour tenir le pari de l'approvisionnement en énergie dans le Grand-Nord durant la CAN, des industriels ont dû renoncer partiellement à leur consommation d'énergie. Ainsi, il y a eu l'effacement de certains industriels et grands clients aux heures de forte demande. " Plusieurs industriels et commerces ont accepté de renoncer à leurs consommations pour permettre aux ménages de vivre les matches ", affirme Eneo.

Cependant, indique l'entreprise, pour limiter au plus vite cette gestion partagée des délestages et afin d'améliorer l'équilibre offre-demande dans le septentrion du pays, Eneo déploie actuellement deux centrales solaires à Guider et à Maroua. Celles-ci s'ajoutent trois centrales thermiques à Guider, Maroua et Kousseri, d'une capacité totale de 55 MW. À Guider, la centrale thermique et la centrale solaire ont d'ores et déjà été mises partiellement en service et les premiers mégawatts-heures sont injectés dans le système.

Lagdo (infrastructure d'envergure permettant d'alimenter la partie septentrionale, NDLR) fait face à une baisse drastique du niveau des eaux. Cette situation a ramené la production de cette infrastructure à seulement 20 MW, contre une capacité installée de 72 MW.