Madagascar: Évènement - Le " Taombaovao " de l'Ifm reconduit

Cette semaine sera chargée pour l'Institut français de Madagascar (Ifm) à Analakely.

Aujourd'hui, il accueillera son 125ème concert de midi, initié par Madagascar Mozarteum, à partir de 13 h. Deux musiciens vont alors jouer sur scène. Benjamin Lefaucheur, à la guitare, et Adrien Marchand au violon, vont être à l'affiche. Le joueur de six cordes est aujourd'hui un compositeur. Formé dans le classique, il a sillonné d'autres horizons comme le jazz. Il a commencé à jouer de cet instrument depuis son enfance, à l'âge de 10 ans. Ayant déjà joué avec des pointures comme Joël Rabesolo, Teta et bien d'autres encore.

Il se produira donc dans un registre qu'il connaît bien. Cela va être aux côtés d'un sortant du conservatoire municipal de Paris. Il a aussi des affinités avec le jazz vu qu'il a eu des cours avec Didier Lockwood, une légende. Reporté à cause de dégâts des eaux dans la salle de spectacle durant le passage de la tempête Ana, le " Taombaovao " de l'Ifm aura lieu le 18 février à partir de 18 h 30. Au programme, de la musique, de la danse, des projections, etc. Ce sera aussi l'occasion pour l'Institut de présenter son programme de l'année. Mais aussi de faire la fête avec les fidèles et les noctambules de la capitale.