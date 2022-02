Madagascar: Andry Rajoelina - Cap sur Bruxelles

Le président Andry Rajoelina a mis le cap tôt ce matin vers Bruxelles, la capitale de la Belgique où il assistera les 17 - 18 février prochains, au 6è Sommet de l'Union Européenne et de l'Union Africaine qui se déroulera dans le siège du Conseil européen.

Le Chef de l'Etat sera à la tête d'une délégation restreinte. La Première dame Mialy Rajoelina sera elle aussi du voyage. Pour ce sommet, le ministre des Affaires étrangères, Patrick Rajoelina, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage Harifidy Ramilison, la ministre de l'Environnement et du Développement Durable Baomiavotse Vahinala Raharinirina, ainsi que des directeurs au sein de la Présidence de la République, vont également accompagner le Chef de l'Etat. Cette rencontre de haut niveau vise à mettre en place les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi et instaurer un climat de confiance et une compréhension claire des intérêts mutuels. Lancer un ambitieux paquet d'investissements Europe - Afrique, en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle. Tel est l'objectif principal de cette rencontre.

Tables rondes. Des débats autour de la stabilité, la paix et la sécurité figureront également à l'ordre du jour. En effet, d'après les informations, plusieurs tables rondes thématiques sur différents domaines, entre autres, le financement de la croissance, les systèmes de santé et la production de vaccins, l'agriculture et le développement durable, l'éducation, la culture et la formation professionnelle, la migration et la mobilité, le soutien au secteur privé et l'intégration économique, la paix, la sécurité et la gouvernance, le changement climatique et la transition énergétique, la connectivité et l'infrastructure, ainsi que la numérique en matière de transport, seront aussi organisées dans le cadre de ce sommet.

Le président Andry Rajoelina et la délégation malgache participeront pleinement aux débats. A l'issue de ce 6è Sommet, les Chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union Européenne et de l'Union Africaine adopteront une déclaration conjointe sur une vision commune pour l'horizon 2030. A noter que le 5è Sommet a eu lieu au mois de novembre 2017, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En marge de ce Sommet de Bruxelles, le président Andry Rajoelina aura aussi plusieurs rencontres bilatérales avec d'autres dirigeants du monde.