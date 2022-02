Madagascar: Rio Tinto QMM - Près d'un milliard USD investi depuis le début du projet

La compagnie minière soutient 150 entreprises malgaches dans le cadre de son projet d'exploitation d'ilménite.

Ce qui a mené à la découverte de gisements minéraux totalisant 6000 ha d'ilménite. Depuis le début du projet d'exploitation d'ilménite dans cette région, plus précisément à Taolagnaro, cette compagnie minière a investi près d'un milliard de dollars. De nombreuses retombées économiques positives se font sentir. A titre d'illustration, elle a investi près de 350 millions USD dans la construction d'infrastructures communes grâce au développement des partenariats publics-privés touchant plusieurs secteurs. On peut citer, entre autres, les routes, l'électricité, l'eau et la santé publique. A titre d'illustration, un projet Énergie renouvelable vient d'être mis en œuvre par QMM. Cela consiste notamment à installer une centrale solaire et une centrale éolienne fournissant en tout une puissance électrique de 20 Mégawatts. Ce qui permettra de couvrir les 60% de la consommation annuelle d'électricité de cette compagnie minière tout en alimentant en énergie propre environ 80 000 habitants de la ville de Taolagnaro, à travers son partenariat avec la JIRAMA.

Plantation de 400 000 arbres. En outre, elle a réalisé près de 2,5 millions USD d'investissements annuels notamment dans l'environnement et la communauté. En effet, la compagnie minière veut à tout prix accorder une haute importance à l'atténuation des impacts de son exploitation d'ilménite sur la biodiversité tout en assurant l'accès et la disponibilité des ressources naturelles pour les collectivités locales. Trois zones protégées représentant environ 2095 ha de forêt littorale, ont été ainsi créées par la communauté au sein de la concession minière. Il est géré par cette communauté locale, elle-même, et ce, au profit des générations futures. QMM a réhabilité et reboisé la zone de Mandena en plantant 400 000 arbres à croissance rapide depuis 2009. Elle est déterminée à remettre les terres à la communauté dans un état riche et fertile. " QMM est un collaborateur respectueux axé sur la conservation, la durabilité et la longévité. Il a joué un rôle actif dans chacun des aspects du développement depuis le début et il a toujours sollicité l'avis de tous les intervenants de la société civile ", a expliqué Mirana Rakotosamimanana, de l'ONG Pact, un autre partenaire de la compagnie minière.

150 entreprises malgaches soutenues. Mais ce n'est pas tout ! Elle a priorisé l'emploi local et national. Ce projet d'exploitation d'ilménite génère actuellement environ 2 000 emplois dont 97% d'entre eux sont détenus par des Malgaches. Et plus de 80% de ses employés sont recrutés localement à Taolagnaro. Parlant de l'approvisionnement local, cela a augmenté de 46% depuis 2016. En outre, QMM soutient 150 entreprises malgaches. Parmi lesquelles, l'entreprise Mamoasoa qui est une entreprise locale créée en 2015. La compagnie minière a retenu ses services pour le stockage des déchets et la biorestauration sur le site. Diverses parties prenantes reconnaissent la contribution durable de cette compagnie minière au développement économique régional. Outre la fourniture d'énergie à la ville de Taolagnaro, elle travaille également avec les entreprises locales afin qu'elles puissent devenir des employeurs importants à part entière. QMM appuie entre autres, le Centre d'Affaires Régional Anosy (CARA) qui offre des formations en commerce et en entrepreneuriat à plus de 4 500 personnes. Celui-ci a également soutenu directement la création de plus de 200 petites entreprises.

Augmentation de revenu à 200%. A part cela, la compagnie minière travaille en partenariat avec 15 entreprises comptant en tout plus de 200 employés dans les communautés locales d'Ampasy Nahampoana et de Mandromondromotra afin qu'elles puissent fournir des services à la mine. Ces entreprises bénéficient de l'appui du CARA en matière de développement de leurs activités et de gestion financière ainsi qu'en matière de santé, sécurité et de l'environnement. Par ailleurs, des organisations paysannes sont également soutenues par QMM via son partenariat avec ce Centre d'Affaires Régional d'Anosy.

On peut citer, entre autres, l'association des tisserandes de Lovasoa Mahavonjy qui fabriquent des tapis, des napperons, des paniers et d'autres objets décoratifs uniques à partir de l'exploitation des matières premières locales. Quinze autres associations paysannes œuvrant dans divers secteurs, dont entre autres, la pêche, la culture de piment rouge et l'apiculture, tirent également avantage de l'appui de la compagnie minière. Certaines d'entre elles constituent des fournisseurs potentiels des membres du secteur privé dans la capitale. Grâce à cette collaboration avec QMM, le revenu annuel des membres de ces associations soutenues a augmenté de 200%. Quant aux groupements de pêcheurs, bénéficiant de formations permettant d'améliorer leur technique de pêche, le rendement par pêcheur a quintuplé, a-t-on appris.