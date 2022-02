Madagascar: Cyclone Batsirai - Trois cliniques mobiles mobilisées pour les victimes

L'UNFPA se mobilise à l'instar des partenaires techniques et financiers du pays pour venir en aide aux foyers victimes du passage du cyclone tropical intense Batsirai.

En effet, les évaluations multisectorielles menées par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) avancent que "120 000 personnes sont les plus affectées par le passage de cette catastrophe dans les districts de Mananjary et de Manakara ". Les mêmes données font également savoir que " la plupart de ces personnes affectées sont des femmes, des filles, des jeunes et des enfants ". Les réponses menées par l'UNFPA ou l'organisme onusien pour la population est intervenu en mettant en œuvre une base de données sur les personnes sinistrées désagrégées selon des thématiques précises telles que la santé de la production ou la violence basée sur le genre. Ce, par la mise à disposition d'un spécialiste en information stratégique auprès du BNGRC pour toute la saison cyclonique.

La mise à disposition de trois cliniques mobiles permettant d'offrir des services intégrés de santé de proximité gratuits tels que les consultations prénatales, l'échographie, la planification familiale, la détection du cancer du col de l'utérus et des interventions médicales pour les survivantes de violences basées sur le genre fait également partie des diverses réponses menées par l'UNFPA. Par ailleurs, cet organisme entend initier des travaux de réhabilitation des centres et services tels que les maternités, le centre d'écoute et de conseils juridiques ainsi que la maison des jeunes dans le but d'assurer la santé pour tous, de renforcer les capacités de résilience des femmes et filles face aux violences et de permettre à tous les jeunes d'exploiter leur réel potentiel.