Madagascar: En attendant l'entrée de Dumako

Alors que le Sud-est de la Grande île a été dévasté par le cyclone Batsirai, le Nord attend l'entrée de la tempête tropicale Dumako. L'alerte a été lancée et les recommandations ont été faites aux populations de la partie septentrionale de Madagascar.

C'est un nouveau coup dur qui frappe les Malgaches. L'État commence tout juste à prendre la mesure des immenses dégâts causés par ce système cyclonique et il sait que la reconstruction prendra du temps et nécessitera beaucoup d'argent. À cela viendront s'ajouter les dégâts matériels et les déplacements de personnes engendrés par Dumako. La facture sera, cette année, particulièrement lourde.

Les précipitations apportées par Ana ont mis à mal les infrastructures de la région Analamanga. Aujourd'hui, une partie des sinistrés a commencé à regagner leur habitation, mais le retour à une vie normale ne se fera pas tout de suite. L'arrivée de Batsirai quelques jours après la fin des intempéries d'Ana a provoqué des ravages et des destructions dans le Sud-est de la Grande île. C'est un spectacle de désolation que les membres des services de secours ont découvert quand ils sont arrivés sur place. Malgré l'anticipation opérée par le BNGRC, les sauveteurs ont été dépassés par l'ampleur de la catastrophe. Les Nations Unies et les pays amis ont réagi rapidement et ils ont apporté des aides matérielles et une assistance technique.

Mais il s'agit des premiers secours et on sait que les besoins sont immenses. Il faudra plusieurs centaines de millions voire un milliard de dollars pour tout remettre sur pied. Voilà que s'annonce Dumako qui va entrer cet après-midi dans une bande de terre se situant entre Antalaha et Sainte-Marie. Les services météorologiques affirment qu'il s'agit d'une tempête tropicale amenant avec elle des vents de 100 km/h. Il y aura de fortes pluies sur son passage et on craint des inondations. Le Nord va être durement touché. Les Malgaches retiennent leur souffle et attendent avec une certaine inquiétude l'impact de ce système.