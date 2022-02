Ile Maurice: Drame à Domaine de Chazal - Un an plus tard, la famille Gopalsing en attente de justice

Le 13 février 2021. Ce jour restera à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui lui étaient proches. Une année déjà depuis qu'Akhilesh Gopalsing a quitté ce monde lors d'un accident à Domaine de Chazal. Alors que ses proches faisaient son deuil, un malheur a de nouveau frappé à leur porte quelques mois après.

En effet, en septembre dernier, Oumesh, le père de famille, a été emporté à la suite d'une longue maladie. Jusqu'à son dernier jour, il n'a cessé de réclamer justice pour son fils et qu'il n'y ait pas de cover-up dans cette affaire. Mais sa maladie et son désespoir d'avoir perdu la prunelle de ses yeux ont eu raison de lui. Depuis, Taruna et Adesh, la mère et le frère d'Akhilesh, se serrent mutuellement les coudes pour ne pas sombrer dans le désespoir.

Il ne passe pas un jour sans que Taruna et son fils ne parlent de Boss, comme ils surnommaient affectueusement Akhilesh, qui a rendu l'âme après une chute mortelle à Domaine de Chazal, Chamouny. Cet amoureux de la nature s'y était rendu en compagnie de sa petite amie pour passer un moment de détente. Le jeune homme projetait de se marier dans les mois à venir.

Akhilesh Gopalsing était le pilier de sa famille. Dans tout ce qu'il faisait, il pensait d'abord à celle-ci. "Il était une référence pour nous, ses proches et ses amis. Il était toujours là, à dire les bons mots, à donner des conseils. C'est une grande perte pour nous tous. Jusqu'à présent, c'est tellement difficile à accepter. Son père est décédé avant que justice ne lui soit rendue. Le centre d'attraction avait fermé ses portes temporairement avant de rouvrir et de continuer ses opérations comme avant. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a mort d'homme là-bas", martèlent les proches du jeune homme.

Le jour fatidique, Taruna se le rappelle comme si c'était hier. Le jeune homme s'était réveillé tôt comme à l'accoutumée, avait fait sa prière quotidienne, avant de demander à son père de l'accompagner à la boulangerie dans sa voiture. Il était tout le temps d'humeur joviale, souligne sa mère, et aimait propager cette bonne humeur autour de lui.

En route, il avait partagé des blagues avec son père et en rentrant à la maison, il avait informé ses parents qu'il comptait passer la journée ailleurs et reviendrait à la maison aux alentours de 17 heures. "Ce jour-là, il y avait un match de Liverpool et on comptait faire des grillades. Depuis rien n'a jamais été pareil", lâche Adesh, le frère du défunt.

Avec sa fiancée, Ashna, Akhilesh était dans le deuxième groupe de personnes qui s'apprêtait à faire de la tyrolienne. Aux alentours de 15 h 30, le jeune homme s'était jeté en premier et le filin s'était brisé. Akhilesh avait atterri dans le ravin du domaine, se heurtant la tête la première sur les rochers. La jeune femme, témoin du drame, avait perdu connaissance.