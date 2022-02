Ile Maurice: Hippisme - Jérôme Pilot nommé General Manager du MTC

Du changement au niveau de l'organigramme du Mauritius Turf Club (MTC). Si 2018 avait marqué un tournant dans l'histoire du Club avec un tout premier Chief Executive Officer en la personne de Mike Rishworth, ce fauteuil avait été occupé par l'intérimaire Jérôme Tuckmansing depuis la démission du Sud-Africain.

Il semble que le MTC veuille désormais revenir à l'ancienne formule de General Manager. Une démarche traduite par le recrutement de Jérôme Pilot qui sera en poste à partir d'aujourd'hui, mardi 15 février.

Il est bon de souligner qu'à ce jour, Jérôme Pilot a agi comme consultant pour le compte du Club et ce depuis mi-décembre 2021. Une voix au sein du MTC explique qu'avec l'entrée en opération de la nouvelle compagnie, la Mauritius Turf Club Sports and Leisure, nommer un Chief Executive Officer n'est plus nécessaire. Un poste de General Manager est largement suffisant pour gérer le fonctionnement du MTC.

Qui est Jérôme Pilot ?

Le nouveau General Manager du MTC est expert-comptable de formation et un professionnel du management, de la finance et de l'immobilier. Un profil qui a certainement beaucoup plu dans la chambre des administrateurs du Mauritius Turf Club. Un observateur avisé soutient qu'il saura "apporter son expérience dans la gestion et l'optimisation des immobilisations foncières du Club". Amoureux des chevaux, Jérôme Pilot est, en dehors de ses fonctions professionnelles, jockey amateur et également membre du club des Gentlemen Riders et Cavalières de France. L'hippisme est définitivement son dada.

Dans une déclaration à l'express après sa nomination, le professionnel s'est dit "honoré par cette marque de confiance". Enumérant ses priorités, il citera en premier lieu un rééquilibrage des finances et l'optimisation des biens immobiliers, deuxièmement la promotion du sport hippique en maximisant les surplus du Club, et tertio, créer une communication régulière avec ses membres.