Gabon: Ali Bongo Ondimba rencontre les Personnels des Forces de Défense promus aux fonctions stratégiques.

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a reçu ce jour au Palais du Bord de mer, les Personnels des Forces de Défense promus aux fonctions stratégiques ainsi que leurs prédécesseurs.

Les 44 promus ont remercié le chef de l'Etat pour leur nomination à ces prestigieuses fonctions. Ils lui ont également réaffirmé leur engagement et assuré de leur disponibilité, fidélité et loyauté dans l'exercice de leur fonction. Par ailleurs, les 24 officiers sortants ont exprimé leur gratitude au numéro un gabonais pour la confiance manifestée à leur endroit tout en assurant de leur disponibilité et loyauté au service de la nation.

Au terme de cette rencontre, le Président de la République a, en sa qualité de Chef suprême des Forces Défense et de Sécurité renvoyé les officiers généraux à leurs fonctions, tout en leur rappelant la part d'exigence et le devoir de réserve qu'imposent leurs responsabilités. A l'endroit des sortants admis à la retraite, il a salué le travail accompli pour la nation, leur dévouement et l'esprit de sacrifice dont ils ont fait preuve durant leur exercice.