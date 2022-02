Afrique: 9ème édition Internationale d'art de Pékin/Chine - Hervé Mbelo et son œuvre "The beauty of the Games" représentent la RDC

La 9è biennale Internationale d'art de Pékin sous le thème : "Lumière de la vie" s'est ouverte officiellement ce vendredi 21 Janvier 2022 et se clôture ce 15 Février au Musée National de Chine à Pékin.

C'est l'œuvre "The beauty of The games" de l'artiste plasticien Peintre Hervé Mbelo qui permet à la RD. Congo de se retrouver sur la liste de pays participants après le résultat final de la soumission au monde de près de 6 000 œuvres sur un total de 5 352 artistes de 124 pays, dont la Chine, à cette biennale Internationale d'Art de Pékin où celle-ci n'a sélectionné que 707 œuvres de 117 pays et régions qui composent un hymne de vie pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin et la lutte internationale contre l'épidémie Covid-19.

Depuis sa création en 2002, la Biennale de Pékin s'est toujours activement concentrée sur des questions d'intérêt commun à la communauté artistique internationale, vouée à exprimer les bons vœux de l'humanité pour un développement pacifique à travers l'art et s'efforçant de promouvoir le monde par la transformation créative et le développement innovant de l'art en général et de l'art traditionnel de la peinture et de la sculpture, en particulier.

Hervé Mbelo Mantinga est un Artiste congolais né à Kinshasa un certain 8 Juillet, assistant à l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa et actuellement étudiant en Master à China Academy of Art dans la ville de Hangzhou en Chine. Il a représenté le pays dans plusieurs expositions internationales et a reçu des nombreux prix et mérites dont les plus importants se résument comme suit :

Expositions

2009 : La première " Exposition multidimensionnelle ", Centre Wallonie-Bruxelles, Kinshasa, RDC ;

2014 : Exposition " Paix, justice et lutte - pour une société émergente ", Parc du Palais de la primature, Kinshasa, RDC ;

2019 : " 30e anniversaire du développement et de l'ouverture de Pudong " Exposition d'art de Pudong, Musée d'art Jinqiao Biyun, Shanghai, Chine

2019 : Exposition d'art " One Belt One Road ", Long Modern Art Center, Shanghai, Chine ;

2020 : The Song of spirits-Hommage aux héros anti-épidémiques, China Academy of Art Museum, Hangzhou, Chine ;

2020 : 2nd Shenzhen Dafen International Oil Painting Biennale, Dafen Art Museum,Shenzhen, Chine ;

Mai 2021 : Exposition spéciale ROAM | Roaming in the Garden à Heyshop, Shanghai, Chine ;

Mai 2021 : 2e exposition du concours de croquis de China Academy of Art " To see " au Musée d'art du Zhejiang, Hangzhou/ Chine ;

Juin 2021 : The Second New International Art Exhibition à Jinwen Art Museum, Sydney / Australie ;

Juillet 2021, Exposition " Auto-métaphore " au Square Box Art Center, Shanghai/ Chine ;

Octobre 2021 : 2ndCollegeStudent Art Fair (Wuhan) Exhibition, à Wuhan International Convention and Exhibition Center, Wuhan/ Chine ;

Octobre 2021, 2ème Édition " Notre Monde " -Exposition Internationale d'Art Contemporain 2021, à l"Académie Expressionniste Française Branche de Chine, Guangzhou/ Chine ;

Décembre 2021 : Exposition avec le groupe d'association des artistes étrangers et chinois au Tibet (Lhassa)/ Chine ;

Prix et mérites

Octobre 2021 : " Deuxième Prix " 2ème Édition " Notre Monde " -- Exposition Internationale d'Art Contemporain 2021, Académie Française de l'Expressionnisme Branche Chine, Guangzhou/ Chine ;

Novembre 2021 : " Prix d'excellence ", 2021 The 8th-Crazy Exchange Conférence-Exposition Internationale d'Art Contemporain, Chine ;

Décembre 2021 : Certificat d'honneur -" Ambassadeur de la culture de la Communauté Congolaise en Formation en Chine ", CCFC / Chine.