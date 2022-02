Afrique: Enseignement supérieur - Top 10 des meilleures universités du continent

Le continent africain abrite de nombreuses universités qui se classent parmi les meilleures du monde, en matière d'éducation. Ci-après les dix meilleures universités africaines, selon le dernier classement des meilleurs collèges de US News.com.

1. Université du Cap

L'Université du Cap est la première d'Afrique du Sud, d'Afrique tout court, avec un score global de 109. Elle comprend cinquante-sept départements, six campus, six facultés, 1208 membres du personnel académique, 3179 membres du personnel non académique.

2. Université de Witwatersrand

Située à Johannesburg, en Afrique du Sud, l'Université de Witwatersrand comprend de nombreux campus. Elle est classée 212e meilleure université sur la liste mondiale. Et c'est la deuxième meilleure université d'Afrique et d'Afrique du Sud. Elle propose jusqu'à 3 600 cours. Le regretté président Nelson Mandela est un ancien de cette université.

3. Université de Stellenbosch

Troisième meilleure université d'Afrique, située à Stellenbosch, au cœur du Cap occidental, en Afrique du Sud, c'est une université publique de recherche et la plus ancienne d'Afrique. Elle compte quatre campus et est classée 317e meilleure université au monde. Elle abrite jusqu'à cent cinquante départements partagés entre dix facultés.

4. Université du KwaZulu-Natal

Cette université sud-africaine est classée 371e dans le monde et 4e en Afrique. Elle est située dans une province appelée KwaZulu-Natal et existe depuis 2004. Elle compte quatre collèges et cinq campus.

5. Université du Caire

Cette université est située au cœur de la capitale égyptienne, Le Caire. Elle est classée 392e au monde et 5e en Afrique. Elle abrite vingt facultés, trois institutions et fait partie des cinquante meilleurs centres d'enseignement supérieur au monde.

6. Université de Johannesbourg

L'Université de Johannesburg est classée 417e au monde et 6e en Afrique. Elle est célèbre pour être l'un des pôles de recherche d'Afrique du Sud. Cette université propose des programmes académiques de classe mondiale et compte plus de 50 000 étudiants.

7. Université d'Ibadan

Selon le dernier classement, l'Université d'Ibadan est la 425e meilleure université au monde et la 7e en Afrique. Elle a été la première institution à décerner un diplôme universitaire au Nigeria et a gagné en croissance économique, politique et sociale. Parmi ses anciens élèves on peut citer Chinua Achebe et Wole Soyinka.

8. Université de Pretoria

L'Université de Pretoria, en Afrique du Sud, abrite une école de commerce, neuf facultés différentes et propose plus de 1800 programmes universitaires. Elle est la 434e meilleure université au monde et a remporté de nombreux prix et réalisations en recherche aux niveaux international et local.

9. Université de Mansourah

Classée 477e au monde et 9e meilleure en Afrique, l'Université de Mansourah, au milieu du delta du Nil en Égypte, couvre de nombreuses disciplines majeures et dispose d'excellentes installations médicales. Son centre d'urologie et de néphrologie est l'un des plus grands d'Afrique.

10. Université du Nord-Ouest - Afrique du Sud

La Northwest University se classe au 510e rang mondial des meilleures universités. C'est la 6e université sud-africaine sur cette liste. Elle est connue pour son excellence dans les sciences économiques et de gestion, les affaires et la gouvernance, la psychologie industrielle et le tourisme.