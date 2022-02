Tunisie: Ligue 2 | Le ST et l'OSB se détachent, l'ASD caracole en tête

Quel "tiercé" gagnant entre le SG, le CSK et EGSG ?

On a joué pour le compte de la 6e journée du championnat de la Ligue 2, le week-end passé, et force est de constater que les débats furent musclés. Au final, en tête de pas moins de trois groupes, les Bardolais, les Insulaires de l'AS Djerba et les Olympiens de Sidi Bouzid ont accéléré la cadence et même pris le large pour certains. Dans le même temps, au sein du groupe D, trois clubs mènent la danse, à égalité de chances jusque-là. En clair, la Stayda, les Capbonnais de Korba et El Gawafel de Gafsa semblent se diriger vers une course à trois où tout reste possible.

Groupe D: la course aux places d'accessit est ouverte

Le groupe D, parlons-en donc. Si EGSG est difficilement venue à bout du CS Tabarka grâce à un penalty transformé par Gaith Zammal juste avant l'heure de jeu, le CSK s'est fait des frayeurs face à un SC Ben Arous qui a manqué de justesse pour espérer tenir en échec le club de Korba. Ahmed Chaambi et Nabil Slimane ont mis le CS Korba à l'abri, alors que les banlieusards du Sud ont juste entretenu l'espoir d'une "remontada" par Khaled Melliti, buteur sur penalty. Enfin, le Stade Gabésien a glané trois précieux points face au Sfax Railways Sports. L'unique réalisation est intervenue à la 18' par Hamza Abdelkarim. La course aux places d'accessit devrait forcément nous tenir en haleine.

Groupe C : le plein de confiance pour l'OSB

Au sein du groupe C maintenant, l'Olympique Sidi Bouzid a fait le vide autour de lui après sa victoire poussive face aux Fatimides de Mahdia. Un penalty transformé par Laâroussi Bargougui, en début de match, sur penalty, a eu raison de l'EMM. Dans le même temps, l'AS Oued Ellil s'est replacé après son succès contre la Zliza. Vers l'heure de jeu, Haïthem Mbarek a permis à l'ASOE de prendre l'avantage, puis de sécuriser ses bases jusqu'à la fin. L'ASOE est second et son classement l'honore forcément. Enfin, l'AS Mhamedia et le CS Msaken se sont neutralisés sur un nul vierge, un résultat qui ne profite à personne...

Groupe A : le Stade Tunisien en roue libre

Qui arrêtera le Stade Tunisien dans le groupe A ? Sans forcer, les Bardolais ont disposé des "3S" par la plus petite des marges. Vers le dernier quart d'heure, les Stadistes ont appuyé sur le champignon pour venir à bout du Stade Sportif Sfaxien grâce à Hamza Rebaï. Au final, le ST prend quatre points d'avance en tête du classement. Surprenants poursuivants du ST, Kalaa Sports poursuit son ascension. La victime du jour s'appelle le CS Bembla, battu (2-0) suite à des buts de Mohamed Ben Salah et Ahmed Amara. Après cette défaite, le CSB partage désormais la seconde place du podium avec Kalaa Sports et l'ES Radès, qui pointe le bout du nez. Les banlieusards du Sud ont ainsi construit leur victoire contre l'Olympique Médenine grâce en partie à un but d'Iyed Haj Khelifa.

Groupe B : le mano-mano ASD-JSK se poursuit

Dans le groupe B, l'ES Jerba a été piégée par une Jeunesse Sportive Kairouanaise portée par sa légion de jeunes joueurs. Une bonne affaire pour la JSK, qui a eu raison des Insulaires, grâce à une réalisation de Mohamed Bilel Harbi en seconde période. Les Aghlabides sont maintenant dans le rétroviseur de l'ASD, un leader djerbien qui a évolué en conquérant face au COT, surclassé (3-1). Khalil Derbali, Amine Farhat et, enfin, Ammar Ben Sassi ont matérialisé la nette domination des Insulaires, alors que Abdelghali Mazhoud a sauvé l'honneur pour le CO Transports. Le dernier match du groupe B a mis aux prises Jendouba à Menzel Ennour. Jendouba Sport a fini par récolter les trois points face à une AS Menzel Ennour, volontaire sans plus. Encore un penalty décrété en cette 6e journée, un coup de pied de réparation exécuté et transformé par Montassar Bellah Maâroufi à la 48'. Quant à Menzel Ennour, l'équipe du Sahel a aussi obtenu un penalty lors du dernier quart d'heure, un coup de pied de pénalité raté par Atef Ayari qui bloque l'ASME dans le magma du classement.