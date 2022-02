Sénégal: Cadi dans les tribunaux d'instance - De juge musulman à consultant juridique

Institués bien avant l'indépendance du Sénégal, les cadis font encore partie de l'ordonnancement juridique du Sénégal. Présents dans différents Tribunaux d'instance, leur expertise est sollicitée en matière successorale, mais aussi de divorce. Si à l'époque coloniale leur décision avait force exécutoire, leur avis est maintenant juste consultatif.

Les musulmans doivent être jugés sur la base de leur religion ! Face à une telle demande des populations saint-louisiennes, le colonisateur avait dû, à l'époque, satisfaire ces séries de réclamations exprimées en 1832, 1843, 1844 et 1847. En 1857, Faidherbe a promulgué la création du premier Tribunal musulman appelé également la " Cour cadiale ". Car, dirigé par un juge musulman appelé cadi dont l'avis est recueilli en matière de droit familial, plus particulièrement dans le domaine du divorce et de la succession.

Aujourd'hui, même si le tribunal a disparu, les cadis font encore partie de l'ordonnancement juridique. " Dans les localités où il existe un cadi, et, le cas échéant, un cadi suppléant, ceux-ci sont intégrés au tribunal d'instance dans le ressort duquel ils ont été nommés ", stipule l'article 10 du décret n°2015-1145 du 03 août 2015 fixant la composition et la compétence des Cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance.

Le même article poursuit : " Les tribunaux d'instance peuvent les consulter dans les matières relevant du Code de la famille, avant de statuer sur le fond, et après avoir ordonné toute mesure provisoire ou urgente nécessitée par la cause. Cette consultation est obligatoire lorsque le litige est relatif aux successions de droit musulman. Les tribunaux d'instance peuvent renvoyer les parties devant le cadi ou le cadi suppléant aux fins de tentative de conciliation. L'accord intervenu est homologué par ordonnance du juge ".

Comment sont choisis les cadis ? Ces derniers sont nommés par décret présidentiel. " Comme tout demandeur d'emploi, celui qui veut être cadi dépose sa demande au ministère de l'Emploi et ou de la Justice. Le demandeur peut passer par un proche qui fait la proposition ou déposer son dossier par le biais de l'association des imams qui en fait la proposition au Chef de l'État. Ensuite, le demandeur est soumis à une enquête de moralité. C'est le même procédé depuis l'époque coloniale ", explique Imam Mamadou Sène, cadi au Tribunal d'instance de Dakar depuis 2009.

Plaidoyer pour un concours de sélection des cadis

Si le mode de recrutement n'a pas changé, les critères ont connu une certaine évolution même si, jusqu'à présent, il n'est pas besoin d'être diplômé. Selon l'Imam d'Ouest-Foire, si " à l'époque, il fallait choisir le plus doué en " fiqh " (jurisprudence islamique), plus particulièrement en matière successorale, maintenant on peut aussi bénéficier de la confiance de ses pairs pour attester de sa probité et de ses connaissances en matière de religion ". Cela, d'autant qu'au Sénégal, il n'y a pas d'école de formation en matière de " fiqh " et la plupart étudient à l'extérieur. Idem pour leur formation. " Il n'y a pas de formation pour les cadis. Toutefois, ils sont associés à des séminaires de renforcement de capacités à l'intérieur ou à l'extérieur ", indique le trésorier de l'Union des cadis du Sénégal qui, néanmoins, ne désapprouve pas l'idée d'un concours pour le choix des cadis. En tant qu'auxiliaire de justice, il prône également des réformes quant à leurs prérogatives, le mode de leur saisine.

En effet, il y a une dissonance entre le texte et la pratique. Pis, Imam Sène parle même de recul par rapport à leur composition et leurs prérogatives. Avec la disparition de la " Cour cadiale " qui a existé jusqu'au rappel à Dieu de l'Imam de la Grande mosquée de Dakar, Maodo Sylla, aujourd'hui les cadis travaillent seuls, sans greffier ni suppléant et leur décision ne sont plus exutoires. " Pendant l'époque coloniale, les cadis travaillaient avec un adjoint et un greffier. Maintenant, ils travaillent seuls et n'ont qu'un avis consultatif ", informe-t-il.

" Le juge nous envoie les parties en instance de divorce pour que nous les réconcilions. Nous les aidons dans la prise de décision en matière familiale, surtout successorale ", indique le religieux, tout en précisant que " le juge n'est pas lié par la décision du cadi ". Cependant, il y a une bonne collaboration entre le juge et ces auxiliaires de justice même s'ils s'estiment " sous-employés " en matière de divorce. " Nous ne jouons plus le rôle qui était le nôtre. En matière de divorce, nous sommes très rarement consultés. Or, nous estimons que le divorce religieux doit être inclus dans le Code de la famille pour mieux aider les justiciables ", se désole Imam Sène.

Réforme dans le mode de saisine

Toutefois, en matière successorale, le problème ne se pose pas. Et si à l'époque coloniale les décisions étaient transcrites en arabe et en français, aujourd'hui, elles ne le sont que dans la langue de Molière. Étant donné que la langue française constitue une barrière pour certains cadis, des greffiers sont désignés pour les aider dans la transcription. Ces derniers sont choisis par le juge, lequel a également l'opportunité de saisir un cadi dans le cadre d'un dossier. Autrement dit, les justiciables ne peuvent pas saisir le cadi, du moins de manière officielle.

" Toute saisine doit passer par le président du tribunal d'instance ", informe lmam Sène, qui plaide pour une réforme dans le mode de saisine pour permettre aux justiciables de les saisir directement lorsque le besoin se fait sentir.

" Le rôle du cadi est d'éclairer la lanterne du juge "

Greffier au Tribunal d'instance de Saint-Louis, Me Hamady Alassane Bâ soutient qu'il arrive très souvent que le juge demande au cadi d'intervenir en vue de favoriser la réconciliation entre deux conjoints car " il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trancher leurs litiges devant les juridictions ". Si le dossier est envoyé au cadi, ce dernier aura la possibilité de laver le linge sale en famille. Ainsi constate-t-il la réconciliation entre le mari et son épouse. Il est tenu ensuite d'envoyer au juge un procès-verbal de réconciliation (ou non), qui permettra d'éclairer le magistrat sur la décision de justice qu'il devra prendre.

Me Ba est formel lorsqu'il fait savoir qu'en matière successorale, le juge est obligé de transmettre le dossier au cadi pour recueillir ses avis, suggestions et conseils qui lui permettront de prendre une bonne décision de justice ". Le cadi a un rôle consultatif. " Si, par exemple, un juge chrétien se trouve obligé de trancher un litige portant sur un problème de transmission successorale, alors qu'il ne maîtrise pas le droit musulman, il doit nécessairement se référer au cadi pour avoir une idée de ce qu'il devra faire.

Le juge n'est pas parfait. Il ne peut pas connaître toutes les matières ", dit-il. En matière de jugement d'hérédité, a-t-il poursuivi, " la saisine d'un cadi est obligatoire pour éclairer la lanterne du juge. Le cadi n'est pas n'importe qui. Chaque année, il est désigné par un arrêté du ministère de la Justice chargé d'installer les cadis dans chaque juridiction ".

Toutes les questions juridiques relatives à la famille sont puisées dans le Code de la famille. Celui-ci demeure, à ses yeux, " le plus stable, le plus consensuel. Il n'a pas subi beaucoup de modifications avec des contributions pertinentes de Mgr Hyacinthe Thiandoum, ancien Archevêque de Dakar, Thierno Seydou Nourou Tall... ".

La foi au service de la loi

Cadi du Tribunal d'instance de Saint-Louis, l'Imam Cheikh Ahmet Tidiane Diallo, exerce sa fonction comme d'un sacerdoce.

L'Imam ratib de la grande mosquée de la Pointe-nord de l'île de Saint-Louis, Cheik Ahmet Tidiane Diallo, par ailleurs cadi du tribunal d'instance de Saint-Louis, est un respectable érudit. Son père, feu El Hadj Oumar Diallo, était également l'imam de cette grande mosquée du nord de l'île.

Ses sermons y sont bien appréciés. Né en 1952 à Saint-Louis, il poursuit son cursus scolaire au Cours normal et à la Section normale (ces enseignements étaient dispensés, à l'époque coloniale, au camp Gazeille situé à l'entrée de Gokhou-Mbathie), après des études primaires à l'école élémentaire du nord. Son père a pris ensuite la décision d'interrompre ses études pour apprendre la langue arabe auprès de lui. Après l'obtention du baccalauréat arabe, il bénéficie d'une bourse de l'État. Celle-ci lui a permis de poursuivre sa formation en Syrie, notamment à Damas. Il avait 22 ans. Il finira par obtenir une maîtrise de sociologie en Arabie Saoudite.

À son retour au Sénégal, il devait se préparer à nouveau pour aller suivre en France des études d'interprétariat. C'était sans compter avec le projet de son père pour lui. Renonce-t-il ainsi à ce voyage. " J'ai obtempéré sans chercher à en connaître la raison. Je me suis rendu compte, quelques années plus tard, qu'il voulait que je devienne l'imam de cette grande mosquée ", confie-t-il.

Aujourd'hui, en plus de cette fonction, il est le cadi du Tribunal départemental de Saint-Louis. Le cadi, informe l'Imam Diallo, reçoit mensuellement une somme forfaitaire du ministère de la Justice représentant ses indemnités. " Nous n'avons pas une idée précise des critères de désignation du cadi fixés par le ministère.

Nous ne pouvons pas non plus prendre la retraite et bénéficier d'une pension de retraite ", soutient-il, non sans appeler l'État à rassembler tous les cadis pour échanger sur cette fonction. " Nous devons, ajoute-t-il, disposer également d'un bureau au tribunal. C'est le moins qu'on puisse faire pour le cadi ".

" Retournez voir le juge... "

Un jour, raconte l'Imam Cheikh Diallo, il a prononcé un divorce, après avoir jugé nécessaire de statuer sur un litige sur la base d'une attestation de mariage délivrée par la mosquée : " Le juge m'a dit que je n'avais pas le droit de prononcer ce divorce. Depuis, je ne traite plus ces problèmes conjugaux si les conjoints me sollicitent pour trancher un litige.

Je leur demande tout simplement de retourner voir le juge et, le plus souvent, ce dernier leur demande de fournir un certificat de mariage avant d'étudier ce dossier ". Selon Cheikh Diallo, les tribunaux d'instance peuvent consulter les cadis dans les matières relevant du Code de la famille, avant de statuer sur le fond, et après avoir ordonné toutes les mesures provisoires ou urgentes nécessitées par la cause. Il a rappelé que cette consultation est obligatoire lorsque le litige est relatif aux successions de droit musulman.