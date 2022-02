Afrique: Promotion touristique - Opération séduction sur le marché français

Depuis une semaine, Maurice se vend comme destination de rêve sur la TV française, histoire d'oublier le Covid-19, pour quelque temps. La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) espère attirer le maximum de voyageurs d'ici les prochaines vacances de Pâques.

Reconquête de la biodiversité, histoire des esclaves au Morne, naufrage du MV Wakashio ou encore passion des courses hippiques. En l'espace d'une vingtaine de minutes, Échappées Belles, émission d'évasion de France 5 diffusée samedi, vend Maurice comme un "paradis retrouvé". Cette émission a également posé la question de savoir comment l'île parvient à concilier tourisme et protection de son environnement.

En revanche, TF1, dans un reportage intitulé "La face cachée" diffusé dimanche, a proposé de se replonger dans l'histoire du pays, passant de Fort Hendrick à Mahébourg, à la route des esclaves du Morne. Tout pour vendre Maurice et faire augmenter le nombre de touristes pour les prochains mois.

En tout cas, c'est l'objectif de la MTPA, comme le souligne son directeur, Arvind Bundhun. "C'est une initiative de la MTPA, dans le but de médiatiser et de promouvoir l'image de Maurice en France, qui est notre marché principal." D'autant plus que depuis le 4 février, l'île ne se trouve plus sur la liste rouge de l'Hexagone. "Cela va stimuler la demande qui va se traduire en chiffres, surtout avec d'arrivées touristiques."

Autres pays et marchés

L'office du tourisme vise déjà les vacances de Pâques. "Durant la basse saison aussi, on espère attirer les touristes." Le pays essayera aussi d'attirer la clientèle autre que touristique, par exemple des étrangers qui voudraient séjourner ici tout en continuant à télétravailleur.

Si cette campagne de presse vise essentiellement le marché français, la MTPA ne compte pas pour autant se reposer sur ses lauriers. "La campagne marketing s'attaque aussi aux autres pays européens. On étudie également les autres marchés. On observe celui du Moyen Orient, et l'on attend aussi que la situation se décante au niveau de La Réunion et de l'Arabie."

Quel est le montant de la campagne promotionnelle ? Arvind Bundhun souligne que le budget n'est pas colossal. "Le partenariat privé et public entre en jeu.En tout cas, nous avons ciblé les audiences de deux grandes chaînes françaises."

Pour janvier, les Français venus à Maurice sont estimés à 11 180. Le meilleur marché devant l'Angleterre, avec ses 5 340 passagers et l'Allemagne 4 386

Une précédente campagne à Rs 980 000

Il semble que l'émission sur France 5, Échappées Belles, et celle qui est passée sur TF1 ne soient pas liées aux Rs 980 000 budgétées en avril 2021 par la MTPA pour une campagne en France. Cette dernière concernerait une autre émission, sur TV 5 Monde, et qui, selon Arvind Bundhun, est déjà passée.

Combien a coûté le voyage de presse qui a conduit aux reportages passés en France ce week-end ? avons-nous demandé. "Je ne peux pas vous le dire", nous répond Arvind Bundhun. Pour ceux qui ont vu les émissions, surtout celle incluse dans le bulletin d'information de TF1, il faut donc savoir qu'elle n'a pas été tournée spontanément par les Français mais à la suite de la remise d'un investissement de la MTPA. Concernant le contenu de l'information et de l'émission Échappées Belles, une écologiste nous dira qu'elle a tout de suite compris que c'était des nouvelles sponsorisées car elles ne montrent pas la vraie "face cachée" de l'île (contrairement au titre survendeur de TF1), surtout du côté du respect de l'environnement. "Espérons que ces émissions aideront au moins à sensibiliser nos décideurs quant au respect de l'environnement pour que l'on ne nous accuse pas de tricher sur la marchandise", soupire notre interlocutrice