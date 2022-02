Centrafrique: "Là où personne ne veut aller" - Médecins d'Afrique Cuamm touche plus de 200 000 personnes

Bangui — "Enfin le dernier kilomètre ! Nous sommes partis il y a quatre ans de la capitale de la République centrafricaine, où se trouve le seul hôpital pédiatrique du pays. Ici, nous avons été appelés à nous engager dans un travail difficile et complexe qui a toutefois abouti à des résultats importants". C'est ce qu'écrit Don Dante Carraro, directeur de Médecins d'Afrique Cuamm, en décrivant les premiers résultats obtenus dans le nord-ouest de l'Afrique centrale, entre le Tchad et le Cameroun.

"Chaque année, près de 20 000 enfants sont hospitalisés et 70 000 reçoivent un traitement ambulatoire. Nous poursuivrons ce service pédiatrique très précieux à Bangui en soutenant, notamment, la formation du personnel infirmier et médical. En outre, dit le prêtre, qui est également chirurgien, nous sommes heureux de pouvoir enfin commencer notre travail à l'extérieur, dans les zones rurales les plus abandonnées et les plus difficiles du pays, là où personne ne veut aller. Notre dernier kilomètre.

Le directeur de Cuamm explique que plus de 200 000 personnes vivent dans les deux districts de Bocaranga et Ngaundaye. "Ce sont des zones d'insécurité. Depuis 2013, des affrontements ont commencé entre les rebelles anti-gouvernementaux soutenus par la France et l'armée régulière soutenue par la Russie, du moins c'est ce qu'ils disent. Les matières premières sont recherchées par beaucoup. Et ce sont des zones très pauvres.

Dans la ville de Bocaranga, nous n'avons même pas pu trouver de pain, l'eau était difficile à trouver, et nous n'avons pu dîner que grâce à la bonne volonté d'une dame. L'hôpital, une centaine de lits avec près d'un millier d'accouchements par an, garantit le diagnostic et le traitement grâce aux vingt ans de présence d'une infirmière spécialisée qui va de la césarienne aux amputations. Pas de laboratoire, très peu de médicaments, pas de médecin ! L'accueil des autorités sanitaires de l'hôpital a été émouvant et fraternel".

La machine à vacciner Covid a également démarré. "Les doses de la fin de l'année arrivent aussi à Bocaranga. Nous avons vérifié les dossiers hospitaliers : du 17 janvier au 3 février 2022, 958 personnes ont été vaccinées, en commençant par le personnel de santé. Nous nous sommes engagés à les soutenir en ouvrant d'autres points de vaccination parmi les 32 centres périphériques que gère le district. De cette manière, nous intégrons la vaccination contre le Covid à la vaccination contre d'autres maladies courantes. Il suffit de dire que seuls 25 % des enfants sont vaccinés contre la rougeole".

Don Dante réaffirme avec force que la vaccination contre le Covid en Afrique doit être soutenue par tous les moyens, "au-delà des simplifications que l'on lit parfois dans les journaux. Il faut le faire parce que c'est juste, que cela nous protège aussi et que cela renforce les systèmes de santé locaux très fragiles : trois objectifs en un."