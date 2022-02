Afrique de l'Ouest: CEDEAO - A la recherche d'un compromis

S'achemine-t-on vers une sortie de crise entre le Mali et la CEDEAO ? Tout porte à la croire. Les jalons d'une solution ont été posés cette semaine avec la tenue d'une réunion à Bamako entre le Gouvernement et les représentants de la communauté internationale. Objectif ? Parvenir à un compromis sur un chronogramme précisant les étapes de la période transitoire.

Cette rencontre rentre dans le cadre de la recherche de consensus et dans le souci d'une compréhension mutuelle entre le Mali et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Elle a pour objectif principal de concilier les aspirations des Maliens et les demandes de la communauté internationale pendant la Transition.

En effet, malgré les sanctions à l'encontre de notre pays, les autorités de la Transition ont toujours prôné le maintien du dialogue en vue de trouver une solution consensuelle à la crise.

Aussi, le chef du gouvernement lors de sa rencontre, avec le corps diplomatique le lundi 7 février dernier a déclaré : " le Mali demeure une terre de dialogue... Notre pays n'entend engager de bras de fer avec aucun État, ni avec aucune institution, surtout pas avec les peuples frères de la sous-région. "

C'est dans cette optique que le gouvernement a mis en place un mécanisme de concertation sur la situation politique dans notre pays. Il est composé du groupe de dialogue établi au niveau ministériel et du groupe de travail élargi. Ce dernier groupe comprend les représentants du gouvernement et des membres du comité local de suivi de la Transition (Cedeao, Union africaine, Nations unies, Ghana et Nigeria), assistés par les personnes ressources et les experts compétents.