Afrique: Doropo - Un cadre offre un préau au collège moderne

Le collège moderne de Doropo sort peu à peu de sa léthargie. Certains fils de la localité se mobilisent de plus en plus pour donner à l'établissement un visage plus radieux.

Abdoulaye Lamine Dembélé, fils de la cité, fait partie de ces cadres. Il vient d'y bâtir un préau, portant le nom de la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, rapporte la note du comité d'organisation dont fratmat.info a reçu copie.

La remise officielle de l'édifice s'est déroulée, le dimanche 13 février 2022, en présence de Hien Philippe, président du Conseil régional du Bounkani et de Ouattara Henri, représentant Mme Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs, marraine de la cérémonie. Ainsi que les autorités préfectorales et la communauté éducative locale.

Camara Siaka, délégué des élèves, au nom de ses camarades, a traduit sa reconnaissance au donateur. " La construction de ce préau nous réconforte. Ce sera désormais notre espace de recueillement et d'étude pendant nos heures creuses. Nous avons longtemps rêvé à ce préau. Nous voulons profiter de l'occasion pour solliciter l'aide de la ministre du Plan et du Développement afin de construire la clôture de notre établissement scolaire ", a-t-il lancé.

Pour sa part, le proviseur de l'établissement, Coulibaly Anzoumana, après les remerciements, a égrené certaines actions déjà menées par Abdoulaye Lamine Dembélé au profit du collège moderne de Doropo. " Petit à petit, notre école est en train de se doter de nombreuses réalisations dignes d'un établissement secondaire des grandes métropoles grâce aux actions du donateur ", s'est-il félicité.

Il a rappelé qu'à la fin de l'année scolaire 2018-2019, Abdoulaye Lamine Dembélé a récompensé les élèves méritants. Il avait aussi offert deux ordinateurs, une sirène et une connexion à internet 4G au collège.

Prenant la parole, Abdoulaye Lamine Dembélé, a indiqué qu'à travers ses actions, il s'agit de travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations de Doropo dont il est originaire.

Il a saisi l'occasion pour rendre un hommage à la ministre du Plan et du Développement pour son engagement en faveur des populations de la région du Bounkani.

A son tour, Ouattara Henri, représentant Mme Kaba Nialé, a salué la générosité du donateur. Il a profité pour inviter l'ensemble des élus et des cadres à suivre l'exemple de M. Dembélé.

Hien Philippe, président du Conseil régional du Bounkani, a salué cette réalisation qui, selon lui, vient à point nommé car elle va concourir à améliorer les conditions d'études des élèves du collège.