Cote d'Ivoire: Premiers retraits russes aux abords des zones frontalières avec l'Ukraine, annonce le Kremlin

L'Ukraine et les Occidentaux auraient réussi à empêcher une " escalade " russe, s'est félicité, mardi 15 février, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, peu après l'annonce du début d'un retrait militaire russe des abords du territoire ukrainien. Le Kremlin a confirmé le début de ce retrait des forces russes, évoquant un " processus normal ".

Après des semaines de tensions et alors que des médias américains avaient évoqué la date de mercredi comme jour potentiel d'une invasion russe, Moscou a annoncé, mardi 15 février, le début d'un retrait de certaines troupes russes déployées près de la frontière ukrainienne vers leurs garnisons.

" Les unités des districts militaires du Sud et de l'Ouest (zones frontalières de l'Ukraine, ndlr) qui ont achevé leurs tâches, ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transports ferroviaires et routiers et commenceront à retourner vers leurs garnisons ", a annoncé le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Le porte-parole n'a donné aucune indication sur le nombre des forces concernées.

Retour dans les " bases habituelles "

Le ministère de la Défense russe a partagé des vidéos de tanks quittant leurs positions dans les zones du sud et de l'ouest du pays à la frontière de l'Ukraine, rapporte notre correspondante à Moscou, Anissa el Jabri. Et même si des exercices se poursuivent toujours, notamment en Biélorussie, et cela jusqu'à dimanche prochain, le Kremlin a confirmé dans la foulée ce départ via son porte-parole Dmitri Peskov.

" La Russie a mené et continuera à mener des exercices sur tout le territoire de la Fédération de Russie. C'est un processus permanent, comme dans tous les pays du monde, a-t-il indiqué. C'est notre droit de mener des exercices chez nous, sur le territoire où nous le jugeons approprié, et ça n'est un sujet de discussion avec personne. Nous avons toujours dit qu'après la fin des exercices, les troupes retourneraient dans leurs bases permanentes. C'est ce qui se passe cette fois-ci. Il n'y a pas de nouveauté. C'est un processus normal. "

" Nous avons réussi à empêcher toute nouvelle escalade "

" Ensemble avec nos partenaires, nous avons réussi à empêcher toute nouvelle escalade de la part de la Russie ", a déclaré, ce mardi 15 février au matin, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

Pour lui, il est cependant encore trop tôt pour constater une véritable baisse des tensions dans cette crise qui secoue l'Europe depuis fin 2021. " La situation reste tendue mais sous contrôle ", a ajouté M. Kouleba, au lendemain de la visite à Kiev du chancelier allemand Olaf Scholz qui est attendu ce mardi à Moscou. Lire la suite...