Congo-Brazzaville: Tennis - Les meilleurs athlètes du tournoi international TCB récompensés

Le tournoi international de tennis, organisé du 4 au 12 février par le Tennis Club de Brazzaville(TCB), a présenté son classement général et gratifié les meilleurs dans les catégories masculine et féminine.

Dans une ambiance très amicale et conviviale, la cérémonie de clôture du tournoi international de tennis de Brazzaville a tenu toutes ses promesses. En présence d'un public enthousiaste, les finales marquant la fin de cette compétition qui a réuni durant une semaine les adeptes du tennis ont mis en exergue le fair-play, la cohésion et l'esprit de partage des participants.

" Je suis très ému et satisfait des résultats de cette compétition. Merci beaucoup aux organisateurs et félicitations à tous les athlètes, car nous avons assisté aux beaux spectacles. Il y avait vraiment l'ambiance sur le terrain et dans les gradins. C'est une bonne initiative, que cela se multiplie dans les prochains jours ", a indiqué un spectateur.

Les férus et amateurs de ce sport se sont, en effet, affrontés sans lassitude sur les terrains de la forêt de la Patte-d'Oie, à proximité du Stade Alphonse-Massambat-Débat, pour tenter de se qualifier en finale ou chercher à bien se positionner au classement général. Deux athlètes par catégorie ont été récompensés, au terme des deux finales épiques.

Au terme des matches de finale, qui ont opposé respectivement la Congolaise Elena Mingui à la Française Amélie Cabrera (dames), puis le Franco-Congolais Paterne Mamata au Congolais Alfred Loubila (messieurs), Paterne Mamata et Elena Mingui se sont distingués.

La jeune congolaise de 19 ans, Elena Mingui, a reçu un trophée, une médaille et un chèque de 700 000 F CFA. " Cela fait cinq ans que je pratique le tennis. Je suis très contente et je demande que d'autres tournois soient organisés, pour que j'élève mon niveau de jeu ", a-t-elle indiqué. La finaliste a, pour sa part, remporté une médaille, un trophée, puis un chèque de 300 000 FCFA. Paterne Mamata, qui pratique ce sport dès son bas âge, a souhaité, avant de récupérer son chèque de 2 000 000 F CFA, que les jeunes s'imprègnent vraiment du tennis.

Organisée par un groupe des passionnés du sport, en général, et de tennis, en particulier, cette première édition a regroupé nombreux tennismen et tenniswomen venus de plusieurs pays. Ce tournoi inédit apporte une valeur ajoutée à ce sport qui n'est pas trop connu du grand public congolais, qui est d'ailleurs invité à le découvrir et l'apprécier, grâce aux activités du TCB. Les joueurs et joueuses sont venus du Congo; de l'Indonésie; de la République démocratique du Congo; du Sénégal; du Mali; de la France; de la Belgique; de la Suisse; du Portugal; des États-Unis; du Japon; du Canada et du Liban.

Selon Nadia Nemri, membre du staff d'organisation, d'autres tournois similaires seront organisés dans les prochains jours à Brazzaville. Elle a également manifesté sa satisfaction suite au bon déroulement de la compétition.

Sponsorisé par les entreprises Yao-Corp et Vival, ce tournoi revêt aussi un caractère social, puisque les ramasseurs de balles viennent des orphelinats. Une manière, selon les organisateurs, de permettre à ces enfants de découvrir le tennis et côtoyer d'autres environnements.