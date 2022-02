Afrique: Union africaine - Le panel dresse un bilan satisfaisant de la mandature de la RDC

Lors d' une conférence de presse animée le 12 février, au Palais de la nation, le panel chargé d'accompagnement la mandature de la République démocratique du Congo (RDC) à la présidence de l'Union africaine (UA) a dressé un brillant bilan du passage de ce pays à la tête de cette organisation panafricaine.

Devant les professionnels des médias, le coordonnateur du panel, le Pr Alphonse Ntumba Luaba, a vanté le bilan de son pays sous le leadership du Félix-Antoine Tshisekedi, tant sur les plans diplomatique, culturel, sanitaire, économique, sécuritaire et genre, et ce, malgré le contexte de crise sanitaire marqué notamment par la pandémie de covid-19.

Le panel s'est dit satisfait de la réussite du mandat de la RDC à la tête de l'UA dans tous les secteurs précités, et cette réussite a été saluée par d'autres chefs d'Etat africains présents à la dernière réunion de l'UA, tenue le 5 février à Addis-Abeba, en Ethiopie, a-t-il précisé. C'était lors de la cérémonie de passation du pouvoir entre le président congolais sortant, Félix Tshisekedi, et l'entrant Macky Sall du Sénégal. S'adressant à la presse, les panélistes ont mis en exergue les actions menées par le président Tshisekedi dans le cadre de la thématique annuelle "Arts, cultures et patrimoines ", de la RDC à la présidence de l'UA.

Sur le plan diplomatique, le Pr Ntumba Luaba a affirmé que plusieurs actions ont été menées par Félix Tshisekedi pour faire entendre la voix de l'Afrique ainsi que de la RDC, notamment aux sommets de Cop 26 tenu à Glasgow, en Ecosse; du G20 tenu à Rome, en Italie, et du sommet de Paris où l'Afrique a été dévoilée avec ses diverses potentialités pour l'intérêt mondial.

Pendant le règne du chef de l'Etat congolais à la tête de l'UA, la RDC a fait un retour en force sur la scène internationale et est aujourd'hui devenue incontournable dans la résolution des conflits opposant plusieurs pays africains, à l'instar du conflit opposant l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie, sur le grand barrage de la Renaissance. Grâce à la diplomatie agissante du président Tshisekedi, la paix est revenue après des négociations tripartites.

Sur le plan économique, le Pr Alphonse Ntumba Luaba a affirmé que plusieurs accords économiques ont été signés pour le développement de l'Afrique afin de lutter contre le chômage, à travers la Zone de libre-échange continentale africaine.

Dans le secteur culturel, le panel a félicité le leadership de Félix Tshisekedi pour avoir inscrit la rumba congolaise sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Parlant des grandes innovations au niveau national, le panel a révélé que la RDC a créé un festival panafricain à vocation de réunir plusieurs artistes de différentes tendances culturelles et est également l'occasion pour les pays africains de vendre leur culture et de promouvoir la diversité culturelle. La RDC a offert une chanson chantée par Lokwa Kanza et a aussi traduit l'hymne de l'UA en lingala.

Parlant de la vaccination anti covid-19 en Afrique, le panel a signifié que sous le leadership de Félix Tshisekedi, les chefs d'Etat ont lancé un nouvel ordre pour la santé publique en Afrique afin de résoudre la dépendance sanitaire. " Félix Tshisekedi a porté la parole de l'Afrique et a mis des mécanismes de production des vaccins anti covid en Afrique qui sont déjà opérationnels dans cinq pays, notamment l'Afrique du Sud, le Maroc, le Sénégal ", ont souligné les intervenants.

S'agissant du genre, le panel a appuyé la position de la femme à travers la masculinité positive dont le chef de l'Etat congolais s'est vu décerner un prix en rapport avec ce concept pour ses efforts dans la lutte contre ce fléau. Evoquant le dossier sécuritaire, le coordonnateur du panel a loué les efforts menés par le président congolais pendant son règne à la tête de l'UA pour avoir imposé la création d'une dynamique de dialogue en vue de prévenir le conflit.

Il sied de rappeler que le panel qui accompagnait la mandature de la RDC à la tête de l'UA avait pour mission, conformément à l'ordonnance n° 20/144 du 30 octobre 2020, d'assister le président de la République dans la mise en œuvre de sa vision et de son plan d'actions à la tête de cette organisation.