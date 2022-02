Congo-Brazzaville: Saga Award - Des artistes primés à Dolisie

Organisé par J.K.L Production en partenariat avec Saga des Stars, la Saga Award a récompensé, le 14 février, à Dolisie les artistes talentueux de cette ville évoluant dans différentes catégories : musique, comédie, mode, mécénat.

La première édition de Saga Award a réuni les artistes, fans et mélomanes de musique, comédie et bien d'autres disciplines. Au total, treize trophées ont été décernés tour à tour aux artistes qui se sont démarqués. H lover a été sacré "Meilleur arrangeur son", Rodman concert "Meilleur réalisateur des clips", Sabatia "Meilleur mécène".

Par ailleurs, le prix du meilleur comédien est revenu à Virus, alors que DJ pin a été désigné "Révélation de l'année" et MG musical "Meilleur groupe urbain". L'orchestre Dolisiana a remporté le trophée du meilleur clip et meilleur orchestre. Le prix de Meilleur artiste a été attribué à Dancy Big get, celui de la Sape à Kiboba et le prix de Meilleur musique métissée à un artiste anonyme. Jérémie Lissouba et Prisca " des Ewawa " ont également été gratifiés lors de cette soirée. " Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour le public de retrouver les artistes qu'il a choisis à travers les réseaux sociaux. Ce Saga Award a pour but de promouvoir la culture de la ville de Dolisie en particulier et celle du Congo en général. Que ces meilleurs artistes reçoivent les encouragements afin de redorer le blason de la ville ", a déclaré Jérémie Lissouba, député de l'arrondissement 2 de Dolisie, au terme de cette cérémonie dont il a été également le mécène.

Comme toute œuvre humaine ne manque pas de défauts, Saga Award ressemble à un bébé qui vient de naître. A ce propos, les organisateurs ont promis de fournir plus d'efforts lors des prochaines éditions pour éliminer les imperfections. " Que les artistes, mélomanes et fans ne nous tiennent pas rigueur pour cette première édition ", a déclaré Ghiscar Mahosso, alias Titio Ferbac, membre du comité d'organisation.

Notons que cette soirée de Saga Award a été positivement saluée par la population de Dolisie qui n'avait pas eu droit à une telle cérémonie depuis 2009. La dernière étant " Mouana Bouala Award " organisée en 2008. La désignation des artistes primés s'est faite sur la base des votes en ligne du public et d'un jury de trois membres.