Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - Cara retrouve le podium

Après l'avoir perdue lors de la neuvième journée, le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) a retrouvé sa troisième place lors de la 12e et avant dernière journée de la phase aller.

Depuis le début de la saison, l'AS Otohô et l'AC Léopards se donnent coup pour coup pour conserver les deux premières places. Le match qui devrait les opposer lors de la 12e journée a été reporté au 23 février à cause de la participation de l'As Otohô à la phase de poules de la Coupe africaine de la Confédération.

Cependant la troisième place reste la plus instable. Elle change de main à chaque journée. Après le Cara, au terme de la 8e journée, l'Etoile du Congo, les Diables noirs et la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) ont respectivement pris le relais pendant les 9e, 10e et 11e journées . Mais la contre-performance de la JST a fait le bonheur des Aiglons. Ils comptent désormais dix-neuf points, soit un de plus que les Diables noirs, lesquels ont battu le dimanche au Complexe sportif de Pointe-Noire Nico-Nicoyé 2-0 pour revenir à la hauteur de la JST. Les Aiglons, en effet, ont battu 1-0 l'AS Cheminots au stade Alphonse-Massamba-Débat, pendant que la JST a été défaite 0-1 par l'AS BNG.

V Club Mokanda, vainqueur de l'Etoile du Congo 2-0, compte aussi dix-huit points comme la JST et les Diables noirs. Sa victoire a relégué l'Etoile du Congo à la septième place avec quinze points. Les Stelliens ont perdu une place au classement après le nul 0-0 d'Interclub face au FC Nathalys. L'Interclub améliore son compteur à seize points. Le FC Kondzo a soigné son classement grâce à son succès 3-0 sur Patronage Sainte-Anne. Il compte quatorze points comme le FC Nathalys. L'AS BNG occupe la 11e place avec douze points, après sa victoire sur la JST, devant l'AS Cheminots neuf points, Patronage huit points et Nico- Nicoyé six points.

La 13e journée débute le jeudi au stade Alphonse-Massamba-Débat. L'AS BNG sera aux prises à l'AC Léopards avant l'Etoile du Congo-Nico-Nicoyé. Le 18 février, Patronage accueillera le Cara puis l'équipe de Diables noirs va affronter l'Interclub. A Pointe- Noire, le FC Nathalys recevra le FC Kondzo pendant que l'AS Cheminots jouera contre la JST.