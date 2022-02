Congo-Brazzaville: Gouvernance - Nécessité de rendre les organes de contrôle opérationnels et efficaces

La problématique a été évoquée récemment au cours d'une rencontre entre le ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs dans les administrations publiques, Jean-Rosaire Ibara, et le président de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR), Joseph Mana Fouafoua.

Le président de la CNTR a, au cours de la rencontre, présenté au ministre son institution et transmis les textes la régissant. Il a sollicité l'appui du ministère dans l'exécution de ses missions en vue d'instaurer une bonne collaboration avec les organes de contrôle. Joseph Mana Fouafoua a, par ailleurs, proposé au ministre en charge du contrôle d'Etat l'organisation d'un séminaire en faveur des organes de contrôle, en vue d'évaluer les recommandations du Fonds monétaire international (FMI) relatives à l'enquête-diagnostique du gouvernement de 2018, a indiqué le communiqué de presse de la CNTR.

En effet, la CNTR annonçait depuis juillet 2021 ses intentions de procéder à une mission d'évaluation conjointe du niveau d'applicabilité des mesures et recommandations émises dans le rapport diagnostic du FMI sur la gouvernance. Selon cette institution, les autorités congolaises se sont engagées, dans le cadre de la politique de rupture, à appliquer un programme de réformes dans le contexte d'une étude diagnostique sur les questions de gouvernance et de corruption préparées en consultation avec les services du FMI.

Au terme des échanges, Joseph Mana Fouafoua s'est engagé à transmettre à Jean-Rosaire Ibara une copie des rapports sur les actions déjà réalisées par la CNTR. Ravi de son côté de cette visite, le ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique a souligné la nécessité de fédérer toutes les idées autour d'un intérêt commun qui concourt à rendre les organes de contrôle opérationnels et efficaces. Jean-Rosaire Ibara a également souhaité l'organisation des séances de travail avec le ministre des Finances et assuré le président de la CNTR de sa disponibilité.

La CNTR a pour missions de veiller à la stricte application du code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques ; recueillir et diffuser les meilleures pratiques en la matière ; requérir toute expertise pour la valorisation des informations relatives aux recettes et aux dépenses publiques. Elle a aussi missions d'entreprendre des études, des analyses et des diagnostics sur la gestion des finances publiques ; de diligenter toutes enquêtes, en cas de violation de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques.