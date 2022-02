Congo-Brazzaville: Lutte contre les érosions à Mont-Ngafula - Alexis Gisaro rassure la population

La commune de Mont-Ngafula est à la merci des érosions à tel point que plusieurs maisons y ont été englouties. Face à cette situation, les habitants de cette commune, précisément ceux des quartiers Musangu-Muteba, Kinvula et Nsaya ont soumis récemment leurs préoccupations au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro Muvunyi.

Le ministre d'Etat Alexis Gisaro Muvunyi s'est entretenu dernièrement avec une délégation des habitants des quartiers Musangu-Muteba, Kinvula et Nsaya. Au menu de leurs échanges, la problématique des érosions qui ne cessent de ronger tant soit peu cette partie ouest de la capitale congolaise.

Satisfaite de l'entretien avec le ministre d'Etat en charge des Infrrastructures et Travaux publics, cette délégation a signifié que les assurances lui ont été données. " Au cours de notre discussion, le ministre d'État en charge des Infrastructures et Travaux publics nous a rassurés que les travaux vont démarrer incessamment afin de stopper toutes ces têtes d'érosions qui menacent nos différents quartiers et l'avenue des Aveugles", a laissé entendre Rubens Mikindo, porte-parole de la délégation.

A son tour, le ministre d'État a signifié que toutes les doléances de la population de ces quartiers sont entendues et le gouvernement a pris des dispositions idoines afin qu'une suite favorable soit donnée. Pour ce faire, a-t-il précisé, l'Office des voiries et drainage s'était rendu sur le terrain en vue de mener des études et d'ici peu, le gouvernement central va disponibiliser les fonds pour le démarrage des travaux.

Aussi, l'avenue des Aveugles dans cette même zone subira sa cure de jouvence afin de permettre à la population de circuler en toute quiétude, a renchéri Alexis Gisaro.

Signalons que le gouvernement de la République, par le biais du ministère des Infrastructures et Travaux publics, a décidé de combattre les différents sites érosifs, notamment à Dumenz, Masikita et bientôt à Zamba-Télécom.