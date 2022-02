Gabon: "L'analyse des coûts cachés permet à l'organisation d'avoir une bonne visibilité de l'ensemble de ses charges et des bons outils d'aide à la prise de décision..."

interview

Il est détenteur d'un Doctorat en Science de Gestion, obtenu à l'Université Paul Valerie de Montpellier en France. Il est également Spécialiste des coûts- performances cachés au sein des organisations. A quelques jours seulement de son séminaire sur :" Les coûts cachés au sein de votre organisation ", qui aura lieu précisément le 19 février 2022 à Okala, Guy Joël Bourobou a accordé une interview à Gabonews.

Bonjour Monsieur Bourobou, vous êtes détenteur d'un Doctorat en Sciences de Gestion et Spécialiste des coûts- performances cachés au sein des organisations. Pouvez-vous nous parler brièvement de vous ?

Guy Joël Bourobou est un Gabonais, titulaire d'un Executive Doctorate in Business Administration (DBA), autrement dit doctorat en Administration des Affaires, option Sciences de gestion de l'Université Paul Valéry de Montpellier 3 France. Je suis diplômé en Audit, Conseil et Contrôle de gestion de l'Institut Supérieur de Commerce de Paris France. Consultant, Expert en performance des organisations, membre de l'Association des Consultants d'Afrique. Spécialiste en diagnostic des organisations, analyste des coûts - performances cachés au sein des organisations. Je suis chercheur associé au laboratoire Corhis de l'Université de Paul Valéry Montpellier 3 et au laboratoire Airmap Afrique de l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun.

"Coûts - performances cachés", comment peut-on définir ce concept et à quoi sert-il pour des entreprises publiques ou privées ?

Les coûts performances cachés au sein des organisations peuvent être définis comme étant des coûts, des charges non visibles, car non mis en évidence clairement par le système d'information traditionnel, comme la comptabilité générale ou analytique, le budget prévisionnel, le compte de résultat... Ils sont généralement liés à un dysfonctionnement. Une réduction de coût constitue à un accroissement de performance et une réduction de performance crée un coût. L'expression coût caché est une abréviation de coût performance caché.

Les coûts cachés même s'ils n'ont pas d'existence dans le système d'information de l'organisation, ils peuvent mettre en difficulté sa performance et même son existence. L'analyse des coûts cachés permet à l'organisation d'avoir une bonne visibilité de l'ensemble de ses charges et des bons outils d'aide à la prise de décision comme les tableaux de bords socio-économiques, financiers et même de production.

Le 19 février prochain, vous allez animer un séminaire sur "Les coûts cachés au sein de votre organisation". Quelles sont vos motivations quant à l'organisation de ce rendez-vous ? Et qui peut y prendre part ?

La motivation d'organiser un séminaire peut être résumée en deux.

Premièrement, par un simple constat, les organisations africaines en général et gabonaises en particulier fonctionnent comme toute celle du reste du monde en faisant face à des obstacles, dites dysfonctionnements qui génèrent des coûts dits cachés. Mais ces coûts ne sont pas analysés, en ma qualité d'expert dans le domaine et Gabonais de surcroît, il m'a fallu faire profiter à mes compatriotes ma modeste expérience.

Deuxièmement, suite à ma participation à la conférence internationale organisée au Cameroun par l'institut CEDIMES France et l'ISAAPE Cameroun sur le thème "Réinventons l'avenir avec les TPE PME camerounaises", où je suis intervenu sur "l'importance de maîtriser les coûts cachés" au sein de ces entités, j'ai été interpellé par beaucoup de mes compatriotes pour l'organisation d'un atelier sur les coûts cachés en terre gabonaise. Ne pouvant pas rester insensible à cette sollicitation, j'ai alors décidé de passer à l'action en organisant ce séminaire du 19 février 2022. Pour éclairer mes compatriotes sur l'existence des coûts cachés et leurs impacts sur la performance et le développement durable de leurs organisations.

Les dirigeants, leaders, managers, cadres, étudiants, enseignants... Peuvent prendre part à ce séminaire. Tous les acteurs des organisations sont vivement attendus.

Sur les ondes d'une chaine de radio, vous avez affirmé que l'absentéisme est le coût le plus important et le plus visible. Que faut-il faire pour renverser la vapeur ?

Selon des études récentes, le coût caché de l'absentéisme au travail en France est estimé à 25 milliards d'euros. Rares sont des secteurs d'activité et des organismes épargnés par la récurrence des absences du personnel. L'absentéisme demeure un véritable casse-tête pour les dirigeants. L'Homme est un acteur important et indispensable pour toute organisation. Son comportement peut être source de plusieurs dysfonctionnements au sein de l'organisation.

Pour renverser la tendance, un diagnostic socio économique fait par un expert indépendant est nécessaire dans toutes structures afin d'identifier les dysfonctionnements générateurs de coûts cachés. Une fois identifié, il est nécessaire de déterminer le coût caché, donc la valeur monétaire que l'organisme perd à cause de ce dysfonctionnement et enfin de penser à la conversation de ces coûts cachés en valeur ajoutée.

Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Peut-être réitérer quelques informations relatives au séminaire .

Avant de clôre cet interview, permettez moi de m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier, pour l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer à travers votre journal pour édifier les Gabonais et Gabonaises et en générale l'ensemble des acteurs économiques et leaders d'Afrique et du monde sur le concept des coûts performances cachés au sein des organisations. Ce concept est encore méconnu en Afrique sub-saharienne épourtant, il contribue fortement à l'accroissement de la performance et au développement durable des organisations.

C'est donc en ce sens que nous invitons vivement les hommes, femmes d'affaires, dirigeants et décideurs d'organisation a participer massivement a ce premier séminaire sur les coûts cachés que nous organisons sur au Gabon.

Pour vous inscrire et réserver vos places, n'oubliez pas d'appeler au 077 42 97 78, une équipe se rend disponible pour vous communiquer toutes les informations nécessaires à cet événement. Je vous dis à samedi dans le respect des mesures barrières pour lutter contre la Covid 19.