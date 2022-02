Congo-Brazzaville: Contrat de désendettement et de développement - Les projets engagés avancent à un rythme satisfaisant

Les travaux de la cinquième réunion du Comité d'orientation et de suivi du Contrat de désendettement et de développement (C2D), qui se sont tenus le 14 février à Brazzaville, ont permis aux parties concernées de passer en revue l'état d'avancement des différents projets engagés dans le cadre dudit contrat.

Présidée par le ministre délégué au Budget, Ludovic Ngatsé, la cinquième réunion du Comité d'orientation et de suivi du C2D s'inscrit dans le cadre de la relance des activités dudit comité d'orientation en vue de la bonne gouvernance du C2D afin d'améliorer le suivi de l'exécution des projets. En effet, le C2D est un mécanisme de financement consenti par la France à hauteur de 229 millions d'euros, en complément de l'annulation de la dette accordée par les créanciers du Club de Paris, suite à l'atteinte, en 2010 par le Congo, du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. A chaque échéance remboursée, l'Agence française de développement reverse la somme correspondante sous forme de subvention pour financer les projets.

Au cours de cette réunion, une présentation de l'état d'avancement global de ces projets a été faite en vue de permettre aux participants de s'imprégner de l'évolution, des impacts positifs des differents projets. Au nombre des projets figurent la construction de la route de la Corniche-sud de Brazzaville, allant de la Case de Gaulle au site des Cataractes ; le drainage des eaux pluviales à Brazzaville et à Pointe-Noire ; l'appui à la Société nationale d'électricité (actuellement Energie Electrique du Congo) ; la rénovation des infrastructures d'eau et d'assainissement du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville ; l'appui à l'opérationnalisation de la Politique nationale d'action sociale ; l'appui à la relance de l'agriculture ; etc.

Abordant le point sur l'enveloppe totale des deux C2D signés en 2010 et 2014 intégralement engagée, le chargé d'affaires de l'ambassade de France, Louis Berthelot, a signifié que le Congo se doit d'honorer ses arriérés car les activités définies dans le projet doivent être réalisées de manière efficace. Les projets doivent, de ce fait, se poursuivre et pour certains s'accélérer. " Pour l'atteinte des objectifs fixés, la reprise des remboursements des arriérés sur le C2D doit être lancée à compter de mi-juin 2022. Ces arriérés d'un montant de 37 milliards, soit 56,5 millions d'euros, ont été intégrés dans l'accord sur le différé de la dette signée entre la France et le Congo en 2010. Faute de remboursement de ces sommes dès juin prochain, le mécanisme C2D se trouvera bloqué en raison d'un défaut de trésorerie sur le compte C2D conduisant à l'arrêt des activités. Il s'agira également de tout mettre en œuvre pour accélérer les délais de passation de marché", a fait savoir Louis Berthelot.

De son côté, le ministre Ludovic Ngatsé a rappelé qu'à ce jour l'intégralité de l'enveloppe des 229 millions d'euros a été engagée et cela a servi à financer treize projets et deux fonds d'études de renforcement de capacités. Le contrat C2D, a-t-il dit-il, avance à un rythme satisfaisant et s'applique normalement, en dépit des défis liés à la pandémie à coronavirus (Covid-19). " Pour les projets qui restent encore à financer, le Congo s'engage à faire ce qui est de son ressort pour que les remboursements reprennent conformément à l'initiative liée à la dette à partir de juin 2022 et que les décaissements se fassent pour clôturer les projets restants ", a-t-il déclaré.

Au terme de la 5e réunion du comité d'orientation, le Comité d'orientation et de suivi a formulé plusieurs recommandations visant, entre autres, la valorisation, les avancées et l'accélération de l'exécution desdits projets. Il a également souligné l'importance de maintenir la dynamique de la gouvernance du C2D de façon à améliorer encore le suivi de l'exécution des projets ainsi que la nécessité pour les autorités congolaises de mettre en place les moyens suffisants et adaptés pour assurer la pérennité des investissements réalisés.

Recommandations formulées par le Comité d'orientation et de suivi

Paiement des arriérés à compter de juin 2022 d'un montant de 150 millions d'euros ; réaffecter le reliquat de plus de sept millions d'euros réalloué au projet de la formation qualifiante ; recruter une agence de communication qui travaillera avec la cellule C2D sur l'impact des projets C2D ; renforcer le fond d'étude sur le renforcement de capacités du département de la coordination des marchés publics afin de fluidifier la passation des marchées des projets essentiellement financés par l'Agence française de développement (AFD) ; mobiliser des ressources au niveau du budget de l'Etat pour assurer l'entretien des ouvrages qui ont été implémentés et exécutés par l'AFD afin de les pérenniser au bénéfice de la population ; mettre en place la tenue annuelle du Comité d'orientation et de suivi.