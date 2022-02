Afrique: Le match Egypte-Sénégal programmé le 25 mars (officiel)

Dakar — Le Sénégal jouera contre l'Egypte le vendredi 25 mars et recevra la même équipe trois jours plus tard au Stade de Diamniadio lors des barrages du mondial 2022, a annoncé le 2-ème vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Sow invité de la télévision privée 2 STV.

Les Egyptiens ont prévu 50.000 spectateurs pour cette rencontre aller au Stade international du Caire pour se donner toutes les chances de qualification.

L'Egypte a pris part à trois phases finales de Coupe du monde en 1934, en 1990 et en 2018.

Pour sa première participation au Mondial en 2002, le Sénégal avait été placé dans le même groupe que l'Egypte, l'Algérie et le Maroc et a validé son ticket pour cette édition qui a été co-organisée par la Corée du Sud et le Japon.

Les dernières confrontations entre les deux équipes, la finale de la CAN 2021 et la double confrontation en éliminatoires de la CAN 2015, se sont soldées par une victoire des Lions du Sénégal.

Si à Yaoundé (Cameroun), la finale de CAN s'est terminée aux tirs au but, lors des éliminatoires de la 30-ème édition de la CAN, le Sénégal avait gagné à l'aller (2-0) et au retour (1-0).