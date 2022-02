Afrique: Maroc - Stagnation de l'activité industrielle au mois de décembre 2021

Les résultats de l'enquête de conjoncture de Bank Al Maghrib au titre du mois de décembre 2021 indiquent une stagnation, d'un mois à l'autre, de l'activité industrielle , ont annoncé les responsables de la Banque centrale du Maroc.

Ainsi, la production serait restée quasiment à son niveau du mois précédent et le Taux d'Utilisation des Capacités de production (TUC) se serait établi à 73%. En revanche, souligne Bank Al Maghrib, les ventes et les commandes auraient augmenté, avec des carnets qui se seraient situés à un niveau inférieur à la normale.

Par branche d'activité, la production aurait enregistré une hausse dans l'agro-alimentaire, dans le textile et cuir et dans la chimie et parachimie, alors que les productions dans les branches électrique et électronique et mécanique et métallurgie auraient accusé des replis. Pour ce qui est des ventes, leur augmentation recouvrirait une hausse dans les branches agro-alimentaire, chimie et parachimie et mécanique et métallurgie, une stagnation dans le textile et cuir et une baisse dans l'électrique et électronique.

De même, la Banque Centrale Marocaine note que la hausse des commandes résulterait d'une progression dans les branches agro-alimentaire, chimie et parachimie et électrique et électronique, d'une stagnation dans le textile et cuir et d'une baisse dans la mécanique et métallurgie.

Pour ce qui est des carnets de commandes, ils se seraient établis à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d'activité à l'exception de la chimie et parachimie où ils se seraient situés à un niveau supérieur à la normale.

<>, signale Bank Al Maghrib. Toutefois, elle souligne que la part des entreprises indiquant des incertitudes quant à l'évolution de la production s'établit à 18% contre 27% pour ce qui est des ventes.