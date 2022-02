Algérie: Ouargla/Accidents - Neuf morts et une quarantaine de blessés depuis janvier 2022

Ouargla — Neuf (9) personnes sont décédées et une quarantaine d'autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus depuis le début de l'année en cours sur les routes de la wilaya d'Ouargla, ont rapporté mardi les services de la Protection civile.

Dans une présentation de bilan, dans le cadre du lancement d'une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, placée sous le thème "Conduire avec prudence, sécurité de tous", la Protection civile impute ces accidents à la conduite irresponsable, l'excès de vitesse et le non-respect des règles de conduite, notamment.

Les motocyclistes sont en partie responsables de ces accidents, en raison du non-respect des conditions et mesures de sécurité.

La campagne de sécurité routière a donné lieu à l'organisation, au niveau de la gare routière d'Ouargla, d'une exposition mettant en exergue les moyens et équipements techniques utilisés par la police routière, en plus d'affichages comportant des informations sur les dangers et séquelles des accidents de la route.

Elle a été également marquée par l'exécution d'une manœuvre simulant l'intervention de pompiers pour secourir deux motocyclistes victimes d'un accident.

Devant se poursuivre jusqu'à jeudi prochain, la campagne est organisée par la Direction de la Jeunesse et des sports (DJS) avec le concours de l'Office des établissements de jeunes (ODEJ) et en coordination avec les services de la Protection civile, de la Sûreté de wilaya, de la Gendarmerie nationale et de l'association de la sécurité routière de la wilaya d'Ouargla.