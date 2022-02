Algérie: Dernières décisions du Président Tebboune - Des mesures sages et courageuses

Alger — Les mesures socio-économiques décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres, sont "sages" et "positives" et devraient soutenir le pouvoir d'achat du citoyen, la consommation et les entreprises, a affirmé mardi le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Mohamed Sami Agli.

Dans une déclaration à l'APS, M. Agli a salué les décisions prises par le président de la République, lors du Conseil des ministres tenu dimanche, assurant que ces "décisions sages et courageuses vont aider à préserver le pouvoir d'achat et à permettre la reprise de la consommation et de la mécanique économique".

"Ces décisions qui visent le soutien au pouvoir d'achat doivent être saluées, encouragées et soutenues. Elles vont permettre d'alléger en ces temps difficiles le pouvoir d'achat du citoyen. Elles reflètent aussi la question centrale de concertation avec les acteurs économiques et la communauté économique dans l'élaboration des lois et textes", a souligné le président de la CAPC.

Réitérant l'engagement de son organisation à soutenir les actions des pouvoirs publics et d'être un partenaire actif, M. Agli a insisté sur "l'importance de la concertation afin de promulguer des textes reflétant la réalité et répondent aux préoccupations des acteurs économiques".

Le président de la CAPC s'est félicité également des décisions portant sur l'arrêt définitif de l'exportation des déchets ferreux, la relance de l'industrie électrique ainsi que la suppression des impôts et taxes sur le e-commerce, les téléphones portables, le matériel informatique à usage personnel et pour les startups.

"Si nous voulons soutenir le numérique et la digitalisation, il faudrait que tous les produits en lien avec ces secteurs soient très accessibles. Pour cela, nous pensons qu'il est nécessaire de revoir tout le dispositif pour passer à une autre étape de soutien à l'entreprise activant dans ces domaines", a préconisé en outre le président le CAPC.

Persuadé de "l'impact direct" de ces mesures sur l'emploi et l'outil de production, M. Agli a estimé que celles-ci reflètent réellement "la volonté de l'Etat et des plus hautes autorités du pays de miser sur la numérisation et l'accès facile aux outils technologiques".