Maroc: Dakhla-Oued Eddahab - 429 projets INDH programmés entre 2019-2021 pour environ 51 MDH

Dakhla — Quelques 429 projets ont été programmés durant la période 2019-2021 dans le cadre de la 3éme phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la région Dakhla-Oued Eddahab, d'un coût global d'environ 51 millions de dirhams (MDH).

Concernant le premier programme relatif au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les territoires les moins équipés, une enveloppe budgétaire de plus de 3,39 MDH a été allouée durant 2019-2021, portant sur sept projets, selon des données de la Coordination régionale de développement humain relevant de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab.

Ces projets portent sur les secteurs de la santé (52%), l'adduction en eau potable (44%), l'électrification rurale (3%) et l'enseignement (1%).

Quant au programme relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, un montant estimé à plus de 17,43 MDH a été mobilisé pour financer 73 projets et actions.

Le programme relatif à l'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes est réparti sur trois axes, à savoir l'appui à l'entreprenariat chez les jeunes qui a porté sur 93 projets dont 44% des femmes, l'appui à l'employabilité avec 130 objectifs en cours de réalisation et l'axe lié à l'appui à l'économie sociale et solidaire (87 projets réalisés).

S'agissant du programme lié à l'impulsion du capital humain des générations montantes, le montant total des crédits alloués durant les trois ans se chiffre à plus de 9,8 MDH, portant sur la santé de la mère et de l'enfant (2,29 MDH/11 projets), la généralisation de l'enseignement préscolaire (2,80 MDH/12 unités préscolaires) et l'appui à la scolarité et l'épanouissement (4,71 MDH/ 16 actions et projets).