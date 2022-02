Maroc: Les élus locaux, des partenaires "incontournables" des programmes INDH (Dardouri)

Rabat — Les élus locaux sont des partenaires "incontournables" pour l'implémentation des programmes de l'Initiative nationale du développement humain (INDH), en tant que projet royal par excellence, renouvelé et s'inscrivant sur le long terme, a affirmé, mardi à Rabat, le Wali, Coordonnateur national de l'INDH, Mohamed Dardouri, au cours d'une rencontre avec les nouveaux édiles de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

"Cette importante réunion a pour objectif d'échanger les idées et les points de vues avec les acteurs locaux et les élus, qui sont des partenaires incontournables dans l'implémentation des programmes de l'INDH", a souligné M. Dardouri, lors de la 8ème étape de sa tournée territoriale pour informer et de sensibiliser à la vision et aux enjeux de la phase III de l'Initiative.

Il a noté, dans ce sens que cette rencontre intervient trois ans après le lancement de la phase III par SM le Roi, une période durant laquelle le Royaume a connu une crise sanitaire sans précédent et un nombre de changements d'ordre politique et social, à côté de la mise en œuvre de plusieurs stratégies publiques pour atténuer l'impact de ladite crise.

Pour sa part, le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, a souligné que cette rencontre est l'occasion d'enrichir le débat avec les différents acteurs impliqués dans ce projet ambitieux, en vue de consolider les principes fondateurs de la 3ème phase en termes de vision, d'objectifs et de gouvernance.

La rencontre, a-t-il relevé, sera sanctionnée par un ensemble de recommandations visant à améliorer la gouvernance et l'efficience quant à la mise en œuvre des projets au niveau de la région.

Pour mener à bien cette mission, il a plaidé pour l'intensification des efforts, surtout en cette conjoncture sanitaire difficile, et la mobilisation de toutes les compétences et potentialités des départements ministériels, des universités, des autorités provinciales, des élus et de la société civile.

La 8ème étape de cette tournée a été organisée au siège de la Wilaya de la Région de Rabat-Salé-Kénitra en présence notamment de gouverneurs, du président du Conseil de la région, des présidents des conseils élus, des représentants du Comité régional de développement humain, des Comités provinciaux, des Comités locaux, des chefs des services extérieurs et du tissu associatif.

Lors de cette rencontre, les participants ont émis des recommandations pour l'amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre des projets INDH dans ce territoire.