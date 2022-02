Ile Maurice: Fusillade mortelle de Fakhoo - Sadulla libéré s'il n'y a pas de procès

Le 4 mars. C'est la date à laquelle un procès devrait être déposé devant l'instance judiciaire contre Multazaam Sadulla qui fait l'objet d'une accusation provisoire de complot dans le cadre de l'affaire portant sur l'assassinat de Manan Fakhoo, habitant Beau-Bassin, tué par balles le 20 janvier 2020 tout près de chez lui. En effet, la magistrate de la Bail and Remand Court Deepti Bismohun a, lors de son ruling de vendredi après-midi, rejeté la motion de Multazaam Sadulla qui avait réclamé la libération conditionnelle.

Mais elle a ordonné à la poursuite de déposer l'accusation formelle dans les plus brefs délais contre le suspect qui est en détention depuis plus d'un an. Au cas échéant, il sera libéré contre une caution de Rs 150 000 en mars. La magistrate a fustigé les points d'objection de la police et l'argumentation de Me Peraanendhi Mauree, du bureau du Directeur des poursuites publiques. Multazaam Sadulla, 26 ans, qui fait l'objet d'une accusation provisoire de 'conspiracy to commit murder', a retenu les services de Mes Narghis Bundhun et Nabiil Shamtally