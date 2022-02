Ile Maurice: Trèfles - Une voiture fonce sur un mineur de 17 ans

Il a échappé à la mort. Un habitant de Trèfles âgé de 17 ans a failli perdre la vie lorsqu'une voiture lui a foncé dessus le 9 février. Il marchait dans la localité et rentrait chez lui. Le conducteur serait nul autre que son voisin de 20 ans. Le jeune homme a été arrêté et placé en détention après l'incident.

Le mineur a été projeté violemment au sol après l'impact. Blessé à la jambe, il a reçu des soins à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis. Il a pu regagner son domicile après avoir été ausculté. La tante de l'adolescent, âgée de 40 ans, et qui vit avec lui, confie que c'est un véritable miracle que rien de plus grave ne soit arrivé à ce dernier. "Travay Bondié inn sov mo névé. Sa garson-la enn zanfant trankil, li pa sorti mem. Sa zour-la li ti al kot kwafer kan linn gagn sa problem-la. Li pa pe kapav mars bien akoz so douler dan so lipié. Pou pran inpé létan pou li bien", relate-t-elle.

La quadragénaire dit, cependant, que l'adolescent est très traumatisé. Elle explique qu'un problème de voisinage qui dure depuis plusieurs années est la cause de ce violent incident. "Mes voisins ne cessent de nous menacer et de chercher des ennuis. Moi je suis adulte, s'ils s'en prennent à moi, c'est autre chose. Mais maintenant ils s'attaquent aussi à des enfants qui vivent avec nous, c'est très grave", poursuit-elle. L'habitante de Trèfles dit craindre pour sa sécurité et celle de sa famille. Les suspects auraient saccagé des panneaux de vitre chez elle dans le passé.