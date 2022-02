Afrique: Communiqué sur la visite du Président de la Commission de l'Union Africaine au Soudan

communiqué de presse

14 février 2022, Addis-Abeba : Le Président de la Commission de l'Union Africaine Moussa Faki Mahamat a effectué une visite de travail au Soudan du samedi 12 au lundi 14 Février 2022.

Au cours de cette visite, il a rencontré la plupart des acteurs politiques et sociaux, civils et militaires. Les rencontres ont permis d'examiner, dans un esprit d'ouverture et de franchise, la situation particulièrement sensible qui menace le pays de graves périls au plan politique, sécuritaire et économique.

Le Président de la Commission et sa délégation ont été accueillis avec chaleur fraternelle de la part de tous les interlocuteurs qui ont abordé en toute franchise et sincérité tous les aspects de la situation au Soudan et les voies de solution de sa crise complexe, de façon à assurer le retour à la légalité et à l'ordre civil constitutionnel au service de la paix, la stabilité et le développement.

Le Président de la Commission a également rencontré le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Soudan et la Troïka.

Au cours de la visite, le Président de la Commission a réaffirmé les principes fondamentaux pertinents de l'Union Africaine et son attachement à la solution des problèmes africains par les africains, en étroite coopération avec les partenaires internationaux, notamment les Nations - Unies, conformément à une approche respectueuse de tels principes et de la souveraineté des soudanais dans le traitement de leurs propres affaires.