Afrique de l'Ouest: Coopération Côte d'Ivoire-UNFPA : la Directrice régionale du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNFPA en visite officielle à Abidjan

communiqué de presse

Abidjan, Côte d'Ivoire / Dakar, Sénégal - 14 Février 2022 : La Directrice régionale du Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNFPA, Madame Argentina Matavel Piccin, a effectué une visite officielle en Côte d’Ivoire du 9 au 13 février 2022 en vue de renforcer la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).

Au cours de son séjour, Madame Matavel a échangé avec les décideurs de la Côte d’Ivoire, le Coordonnateur Résident des activités opérationnelles du Système des Nations Unies et le staff de l’UNFPA pour discuter des bonnes pratiques, des défis et des perspectives en matière de la santé de la reproduction et de l’optimisation du dividende démographique et des outils à mettre en place pour accélérer la mise en œuvre des engagements de la Côte d’Ivoire dans le cadre de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement.

Selon Madame Argentina Matavel, “Cette visite était une opportunité de renforcer la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’UNFPA, notamment dans le cadre du nouveau plan stratégique de l'UNFPA (2022-2025) qui met l'accent sur l’accélération des stratégies et interventions pour la réalisation d’ici 2030 des trois résultats transformateurs à savoir : mettre fin aux décès maternels évitables, mettre fin aux besoins non satisfaits de planification familiale ; et mettre fin aux violences basés sur le genre et aux autres pratiques néfastes.”

Dans le cadre de cette visite officielle de la Directrice régionale de l’UNFPA, un accent spécifique a été mis sur l’appui de l’UNFPA au processus de Recensement de la Population de la Côte d’Ivoire, l’utilisation des données issues du recensement pour la planification du développement et les perspectives de mise en œuvre de la deuxième phase du Projet Autonomisation des Femmes et dividende démographique dans le Sahel (SWEDD) pour lesquels l’UNFPA jouent un rôle essentiel aux côtés du gouvernement, des communautés et d’autres partenaires de référence.

Dans le cadre de son 8e programme de coopération avec la Côte d’Ivoire, l’UNFPA est engagé à accélérer ses stratégies et interventions pour (i) mettre un terme à la mortalité maternelle évitable (ii) mettre fin au besoin non satisfait de planification familiale, (iii) mettre fin aux violences basées sur le genre et aux pratiques néfastes et (iv) développer le potentiel et le leadership des jeunes.

En Côte d’Ivoire, les résultats obtenus en 2021 sont encourageants et indiquent que (i) le Réseau national des soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU) est mis en place avec 97% des structures sanitaires renforcées pour l’offre de service SONU ; (ii) 176 260 grossesses non désirées, 62 086 avortements à risque et 686 décès de maternels ont été évités; iii) 830 000 nouvelles utilisatrices supplémentaires des méthodes moderne de contraception ont été enregistrées depuis 2012; (iv) 1 292 832 élèves dans un nouveau cycle ont été touchés pour la première fois par les leçons de vie sur la santé sexuelle et reproductive dans le cadre de l’ECS; (v) 8715 personnes survivantes de VBG ont été assistées avec un taux de 55% de prise en charge des cas de viol dans un délai 72 heures et de 93% des alertes de mariages forcés et de 78% des alertes de mutilations génitales féminines gérées avec succès..

De nationalité Mozambicaine, Mme Matavel Piccin a plus de 25 ans d'expérience dans la conduite de programmes dans des contextes de développement et humanitaires complexes dans le système des Nations Unies et le secteur non-gouvernemental. Depuis qu'elle a rejoint l'UNFPA en 2006, Mme Matavel a été représentante au Botswana, en Mongolie, au Bangladesh, en Côte d’Ivoire et en Inde.

